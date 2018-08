Caparrós y el mercado: André Silva, Batshuayi, Nzonzi, Sarabia...

Joaquín Caparrós pasó anoche por varias programas radiofónicos para analizar la actualidad del Sevilla en este mercado de fichajes, hablar de las posibles entradas y salidas así como de la Supercopa de España.

Uno de los nombres en el día fue el de André Silva, al que se espera hoy ya en Sevilla para cerrar su cesión. "Con André Silva está todo muy avanzado por todas partes, pero faltan esos matices. Un futbolista no es 100% del equipo que le quiere", comentó en 'El Larguero' de la cadena SER, donde también habló sobre el frustrado intento por Batshuayi: "Batshuayi decidió ir a un equipo que iba a jugar Champions. Nosotros hicimos una oferta de compra con el futbolista, pero quería jugar en otro lado".

En cuanto al capítulo de salidas, Steven Nzonzi puede ser el próximo en abandonar Nervión. "Nzonzi quiere salir, pero es consciente de que tiene dos años de contrato con nosotros. Estando en el Sevilla ha sido internacional y ha tenido la posibilidad de ser campeón. Es un futbolista que está en el mercado y que sabe que tiene que traernos alguna oferta interesante que miraremos, y si no tiene años de contrato aún", admitió.

En otro orden de cosas, Caparrós también habló de las siguientes cuestiones:

Sergio Rico, cedido al Fulham: "El año pasado no fue el mejor año de Sergio y todas las partes hemos decidido que era lo mejor, una cesión pura y dura y que el año que viene el 30 de junio pueda volver. El portero era el foco de atención el año pasado que en Liga recibimos muchos goles. Esperamos que haga un año magnífico y haya dado un paso grande y vuelva hecho ya como portero".

Interés en Kiko Casilla: "Estamos más centrados en otro tipo de demarcación que no la portería, donde confiamos en los dos jugadores que tenemos ya ahí".

Aleix Vidal: "La negociación de Aleix Vidal fue muy fácil. El futbolista decía que quería venir al Sevilla y por lo tanto eso da gusto, anteponiendo todo el tema económico de otras ofertas de clubes importantes de Europa".

La renovación de Sarabia: "Sarabia tiene encima de la mesa una oferta de renovación importante. Tiene que ser un jugador importante y está en su mano decidir. No sé si económicamente supera la oferta del otro equipo o prefiere el proyecto deportivo, una afición que le quiere y un entrenador que confía en él. Nosotros no queremos vender a Pablo, por eso hemos hecho una oferta tan importante, porque le hemos valorado".

Revancha en la Supercopa de España: "A todos nos dolió el resultado de la Copa. Tenemos que afrontar que es la posibilidad de un nuevo equipo, pero es complicado jugar finales y el Sevilla está en otra. Tenemos que tenerlo en mente, pero solo un plus. Cada partido y temporada es distinta".

El VAR para el partido de Tánger: "A mí el VAR no me gusta. Igual dentro de dos meses cambio, pero que en el fútbol tiene su parte de error y tenemos que jugar con eso. Va a traer también su polémica y vamos a estar exactamente igual. Soy partidario del ojo de halcón, pero no del VAR".

A partido único: "No me gusta el partido único, no estaba marcado así. Por cuestiones que todos sabemos tenemos que jugar un partido".