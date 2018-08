Ben Yedder no sale del Sevilla

Los tres goles que firmó el portugués André Silva en Vallecas han asentado el terreno en Nervión en lo que se refiere a la vanguardia. Una línea sobre la que ha habido muchas dudas a lo largo de este verano, estando también en duda la continuidad del franco-tunecino Wissam Ben Yedder, cuyo fútbol y centímetros parecen jugar en contra de lo que solicita Machín. Pese a ello, ESTADIO Deportivo ha podido confirmar que la idea del ex del Toulouse no pasa por abandonar Nervión este verano, a pesar de que André Silva parta como teórico titular ante los ojos de Machín y Muriel, según lo visto en la Supercopa de Tánger, también esté por delante para el soriano para los grandes partidos. Titular en Lituania frente al Zalgiris, Ben Yedder apunta también al once el próximo jueves frente a los checos, oportunidades con las que pretende revertir la situación.

Así, de hecho, lo dejó entrever ayer Caparrós: "¿Otro delantero? Los goles no van a cambiar nuestra idea. Tenemos una planificación... Hay que destacar a André (Silva). Tenía ofertas buenas, de equipos de Champions, y prefirió llegar aquí. Además, tenemos a un jugador como Ben Yedder, que, según me han comentado, está en la lista de Francia, de la campeona del mundo".

El Dortmund

La noticia, por tanto, sería que Ben Yedder cambiara de idea en este epílogo de ver aún más mermadas sus opciones de disputar minutos. El Dortmund, que ya lo quiso en enero, busca un delantero, mientras que en Francia no dejan de salirle 'novias' entre los grandes de la Ligue 1. Su futuro, en cambio, está por ahora proyectado en la capital hispalense.