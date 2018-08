Cash como para hacer un fichaje 'bomba'

No es fácil, pero en los últimos días de mercado puede ocurrir cualquier cosa. En el Sevilla lo saben bien y, por ello, no descartan que pueda haber un fichaje de relumbrón, de esos que ilusionan de verdad. Porque han llegado ocho fichajes, que no son pocos, pero ninguno de los que llevan a los aficionados a poblar una grada del Sánchez-Pizjuán durante su presentación.

A Castro le preguntaron por la posibilidad de que llegue un 'crack' de aquí al 31... y no lo descartó: "No sé si vendrá un 'pelotazo' o no, pero en los últimos días siempre salen opciones y estamos atentos, con la ventaja de que nosotros tenemos ese espacio económico, como se denomina ahora, que otros no tienen".

El Sevilla ha gastado más de 60 millones de euros en fichajes y ha ingresado casi 90 en esta ventana de transferencias, por lo que tiene cash para acometer una operación importante. Lo que no desean José Castro y Joaquín Caparrós es pagar más de lo que realmente vale un futbolista, pero si se pusiese "un pelotazo", como dice el presidente, a tiro...