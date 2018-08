Juan Soriano: "Renové sin saber si me quedaba o si me iba cedido"

Joaquín Caparrós dejó claro, durante la presentación de Maxime Gonalons, que el Sevilla no va a fichar otro portero, dado que todos en el club confían Juan Soriano.

El canterano ha afirmado que, desde la llegada de Pablo Machín al banquillo sevillista, los jugadores van "todos a una" y el vestuario está "muy unido", y destacó que el triunfal estreno liguero ya es historia y ahora lo relevante es el 'play-off' de la Liga Europa y el partido ante el Villarreal.

El guardameta, que este jueves cumplirá 21 años, ha renovado este verano su contrato hasta 2022 y manifestó este martes a los medios oficiales del club que está "muy contento" por tener la oportunidad de formar parte de la primera plantilla del Sevilla.

Soriano, internacional español sub 21 y que entrena desde hace tiempo con el primer equipo, aunque no ha debutado en partido oficial, reconoció que la renovación llegó "con incertidumbre", pues no sabía si podía quedarse "en el filial, en el primer equipo o salir cedido".

El futbolista de Benacazón (Sevilla) resaltó que lo único que hace es "trabajar y entrenar al máximo" para que llegue el día en el que pueda debutar con el Sevilla, una oportunidad que espera con "ilusión y unas ganas tremendas".

El joven portero quiso dejar claro que el partido ganado el pasado domingo ante el Rayo Vallecano (1-4) "es pasado", pues "lo importante es el encuentro del jueves" frente al Sigma Olomuc checo en la Liga Europa y, posteriormente, "el Villarreal" en casa, por lo que consideró necesario "tener los pies en el suelo".

Soriano competirá el puesto del marco sevillista con el internacional checo Tomás Vaclik, de quien dijo que es "un buen compañero, es muy cercano, siempre nos ayuda, siempre tiene una sonrisa en la boca", concluyó.