Scaloni espera el 'OK' de la FIFA al Mudo

Tras la destitución de Jorge Sampaoli como técnico de la selección argentina, Scaloni -ayudante táctico en su etapa en Sevilla- tomó por primera vez asiento en la sala de prensa de Ezeiza para repasar la actualidad del combinado albiceleste como seleccionador interino. El otrora jugador del Deportivo, Racing y Mallorca ha incluido entre sus elecciones a Franco 'el Mudo' Vázquez, efectivo con pasaporte italiano que llegó a debutar con Italia y que, ahora, espera una resolución formal por parte del máximo órgano futbolístico mundial.

"Somos optimista de que la FIFA lo pueda autorizar. Son temas burocráticos que no dependen de nosotros. Esperemos que llegue el OK", comentó el preparador sudamericano sobre la situación del efectivo sevillista. El de Córdoba jugó con la azzurra dos amistosos ante Portugal e Inglaterra en el 2015. Con los números 10 y 23, mientras estaba en el Palermo, disputó esos envites al ser convocado por Antonio Conte. Ante las pocas opciones con las que contaba de inicio para vestir la casaca blanquiazul, aceptó la propuesta del que fuera técnico de la Juve. Su aspiración era acudir a la Eurocopa 2016 pero, sin su valedor en el cargo, este no volvió a ser citado más.

"Con la selección de Italia jugué dos amistosos. Eso no me impide jugar con Argentina. Gracias a Dios no me tocó jugar partidos oficiales con Italia", dijo Vázquez tiempo atrás al ser cuestionado por esta situación que tan sólo depende de lo que ocurra en las oficinas de la FIFA, y que el jueves tendrá resolución para los partidos que disputará Argentina el 7 y 11 de septiembre ante Guatemala y Colombia.