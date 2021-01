El mercado de fichajes de invierno en directo: noticias, cesiones, traspasos...

OFICIAL: Durmisi firma por la Salernitana

El exjugador del Real Betis Riza Durmisi jugará cedido hasta final de temporada en la Salernitana. El lateral zurdo, que no tenía sitio en la Lazio, se marcha al quinto clasificado de la Serie B para intentar ascender a la Serie A.





El ex del Sevilla FC Diogo Figueiras cambia de equipo en el mercado de enero. El lateral diestro portugués deja así el Sporting de Braga para firmar por el Famalicao hasta el 30 de junio de 2022.El Arsenal ha anunciado el fichaje del portero australiano del Brighton and Hove Albions, Maty Ryan (28 años), que llega a Londres como cedido hasta final de temporada.Tal y como se esperaba, el Cádiz ha logrado la cesión de Ivan Saponjic, procedente del Atlético de Madrid. Llega como primer refuerzo invernal hasta final de temporada.OFICIAL: El portero Maty Ryan, al ArsenalEl Arsenal ha anunciado el fichaje del portero australiano del Brighton and Hove Albions, Maty Ryan (28 años), que llega a Londres como cedido hasta final de temporada.El entrenador del Celta de Vigo, Eduardo Coudet, ha convencido al centrocampista -también argentino- Augusto Solari para que se incorpore al conjunto gallego. Augusto Solari ya se ha desvinculado del Racing de Avellaneda y el jugador, de 29 años, volverá a jugar a las órdenes de un técnico que ya tuvo en tierras argentinas.El delantero senegalés Krépin Diatta (21 años) llega al Mónaco procedente del Brugas por 20 millones de euros. Krépin Diatta ha marcado diez goles en 19 partidos de la Jupiler Pro League. Su fichaje lo ha anunciado en redes sociales el Mónaco.El técnico del Chelsea, Frank Lampard, está siendo muy cuestionado porque el rendimiento del equipo no está siendo acorde a la inversión que realizó el pasado verano. Aunque aún tiene crédito, salen ya algunos candidato. Según 'Sky Sports', los tres aspirantes a relevarle son Massimiliano Allegri, Thomas Tuchel y el jovencísimo Julian Nagelsmann, el único de los tres que está dirigiendo a un equipo en la actualidad. El señalado rotativo británico asegura que, en caso de ser el técnico del RB Leipzig el elegido por Roman Abramovich, el Chelsea debería esperar hasta verano. Algo que no sucedería en caso de ser Allegri o Tuchel los preferidos el conjunto londinense.Marsella y Nápoles han hecho oficial el préstamo con opción de compra del delantero Arkadiusz Milik al conjunto francés, que podrá adquirirlo el próximo verano por 8 millones de euros, más otros cuatro en objetivos. Se refuerzan bien los de la Costa Azul en ataque, y lo hacen con un futbolista que estuvo en la órbita de Betis y Sevilla durante anteriores ventanas de transferencias.La Real Sociedad ha cerrado un acuerdo con el Wolverhampton para la cesión de Willian José hasta final de temporada. Los 'Wolves' se reservanuna opción de compra de 20 millones no obligatoriay, de ejecutarla, el brasileño firmaría hasta 2025, según informa Mundo Deportivo. Todo está a expensas del reconocimiento médico y el visado de trabajo para poder viajar a Inglaterra a comienzos de la próxima semana. Ahora sí, la Real se lanzará a por Carlos Fernández, para lo que el acuerdo con el Sevilla FC está muy cerca.



El Celta de Vigo negocia con Racing de Avellaneda el fichaje inmediato del centrocampista Augusto Solari, cuyo contrato con la entidad argentina vence el próximo 30 de junio y ya se ha comprometido con el club vigués. Solari, sobrino del ex futbolista de Real Madrid y Atlético Santiago Solari, es una petición del técnico Eduardo Coudet, que lo conoce de su etapa al frente de Racing. A sus 29 años, el interior argentino acumula una larga experiencia en la Superliga de su país, donde defendió las camisetas de River Plate, Estudiantes La Plata y Racing Club.El centrocampista argentino Leonardo Paredes descartó este jueves que vaya a abandonar el París Saint-Germain en el mercado invernal de fichajes, pese a los rumores que le sitúan en el Inter de Milán. "Estoy muy feliz con mis compañeros y el cuerpo técnico. Disfruto cada día. Espero quedarme en el PSG todavía muchos años. Mucha gente habla de mi futuro, pero me quedo aquí, en París", aseguró el argentino en rueda de prensa previa al duelo liguero de mañana contra el Montpellier. Varios medios señalan que Paredes, de 25 años, que llegó al PSG en enero de 2019 procedente del Zénith de San Petersburgo, podía abandonar el club en el mercado invernal de fichajes en dirección del Inter.El conjunto portugués del Boavista, en el que militan el español Javi García o los hondureños Elis y Benguche, ha anunciado el fichaje del delantero brasileño Juninho Vieira. Se trata de un jugador que llegó al fútbol europeo en el verano de 2019, tras fichar por el Estoril portugués y esta temporada la comenzó con el Chaves luso. Se formó en el Paranaense y ahora tendrá el reto de luchar en el Boavista por salir de los puestos de descenso.El Racing Club de Avellaneda ha anunciado el fichaje de Juan Antonio Pizzi como nuevo entrenador y sustituto de Sebastián Beccacece en el banquillo de la 'Academia'. Sebastián Beccacece dimitió después de que Diego Milito dejara de ser el Secretario Técnico del club.Andrea Conti, lateral derecho del AC Milan, se marcha cedido al Parma. Así lo ha anunciado el conjunto italiano en su cuenta oficial de Twitter. El Parma tendrá una opción obligatoria de compra si el jugador cumple una serie de condiciones.Youssef En-Nesyri ofreció otra razón más al West Ham para redundar en su deseo de reforzar la delantera con su fichaje. El punta sevillista sumó el martes ante el Alavés su noveno gol liguero de esta temporada, igualando ya su mejor marca de tantos en una campaña en Primera, establecida en la 18/19 en el Leganés, y ya lleva un total de 13.La eliminación del Madrid en la Copa ante el Alcoyano ha puesto en el punto de mira a Zinedine Zidane y ya se especula con su posible salida. En Argentina, ya suena el técnico Marcelo Gallardo como sustituto: "En Madrid, en estos momentos están hablando de que Florentino Pérez está desesperado por contratar a Gallardo para reemplazar a Zinedine Zidane", ha informado el programa ESPN Fútbol Show.La pandemia ha dejado muy tocado al mundo del fútbol en el apartado económico y la crisis se refleja claramente en el gasto en fichajes, que se ha reducido en el pasado año 2020 y que ha comenzado a la baja también en este arranque del 2021. Según publica Marca, "si en 2019, los cubes de fútbol cerraron 18.047 transferencias, en 2020 han quedado reducidas a 17.077. La cifra de dinero gastado ha regresado a niveles de 2017 con 5.200 millones de euros. En el año pasado, los equipos se gastaron 5.200 millones de euros, por los 7.100 de 2019, los 6.550 millones de 2018 y los 5.900 millones de 2017. El fútbol femenino apenas movió un millón de euros en traspasos".

Torreira por Eriksen, propuesta interista

TuttoSport apunta la inverosimil opción de un intercambio entre Torreira y Eriksen. Conte quiere al uruguayo, que está buscando una salida del Atlético y podría proponerle al Arsenal y canje. Los rojiblancos se librarían de un futbolista que apenas cuenta y los otros dos clubes verían satisfechos sus deseos con futbolistas del perfil que están buscando en el mercado.











Onguené podría cerrarle una puerta a Sokratis

Jerome Onguené en su presentación como nuevo jugador del Genoa. Su llegada pordría cerrar la puerta a Sokratis, al que también quiere el Betis.



"El Génova es un club histórico, el más antiguo de Italia. Y también desde el punto de vista del juego tiene un tipo de defensa que me gusta. Lo considero una gran oportunidad", aseguraba el defensacomo nuevo jugador del Genoa. Su llegada pordría cerrar la puerta a Sokratis, al que también quiere el Betis.





A Pato le sale una solución en Turquía

Alexandre Pato lleva desde el verano buscando equipo tras acabar con el Sao Paulo y podría encontrar destino en Turquía. Cicinho, ex de Real Madrid, se lo aconseja públicamentge: "Este mensaje es para los hinchas del Sivasspor en Turquía y para Alexandre Pato. Estoy entusiasmado con tu posible firma por el Sivasspor. Jugué allí tres años, si vas tendrás mucho éxito...".





Desde que llegó Koeman al Barça no han dejado de salir holandeses, el último según Goal, el sobrino de un viejo conocido de la afición blaugrana: Winston Bogarde. Melayro Bogarde tiene 18 años, juega de central -como su tío- y es una de las jóvenes promesas del Hoffenheim, con el que ya ha debutado en la Bundesliga.

Rafinha, tras Kolasinac y Huntelaar

Tras Kolasinac y Huntelaar, según asegura Bild, el Schalke 04 ahora va a por otro veterano: Rafinha. El lateral, que dejó Brasil este verano para jugar en el Olympiacos, ya militó en el cuadro minero hace una década (2005-2010).

Odegaard pide al Real Madrid salir cedidohttps://t.co/rlO5TNIXZD — Estadio Deportivo (@Estadio_ED) January 19, 2021

Huntelaar ya posa con su nueva camiseta El Schalke ha recuperado para sus filas al delantero holandés Klaas-Jan Huntelaar, que dejó el club alemán en 2017 y al que ahora fichó de nuevo procedente del Ajax de Amsterdam. Esperan de él que contribuya a su lucha contra el descenso. El club alemán se habiía reforzado ya con el fichaje de Sead Kolasinac, procedente del Arsenal.



Eriksen quiere volver al Tottenham



Christian Eriksen se ha hartado ya de no jugar con conte o de hacerlo poco y, según Sky, ha pedido regresar al tottenhan. Según este mismo medio, hasta ahora, el conjunto italiano está rechazando todas las peticiones de cesión gratis que le han llegando.

Oficial: Brandon, al Leganés Brandon Thomas deja Osasuna y jugará cedido en el Leganés hasta final de temporada. Esta operación no incluye la opción de compra por un jugador que tiene contrato en vigor con la entidad rojilla hasta el año 2022. Bienvenido @BrandonTLL11 ?????? pic.twitter.com/6WCNMJGVqr — C.D. Leganés (@CDLeganes) January 19, 2021 y jugará cedido enEsta operación no incluye la opción de compra por un jugador que tiene contrato en vigor con la entidad rojilla hasta el año 2022.





El entrenador del Bayern Múnich, Hansi Flick, dijo que no ha oído nada del defensa David Alaba pero admitió que sabe que todo va en una determinada dirección aunque la esperanza de que el jugador siga en el club es lo último que se pierde. "Son cosas que siempre pueden pasar, que haya jugadores que se marchen cuando terminan su contrato", dijo Flick en la conferencia de prensa del Bayern interrogado sobre informaciones según las cuales Alaba ya habría llegado a un acuerdo con el Real Madrid. El entrenador del Bayern Múnich,pero admitió que sabe que todo va en una determinada dirección aunque la esperanza de que el jugador siga en el club es lo último que se pierde. "Son cosas que siempre pueden pasar, que haya jugadores que se marchen cuando terminan su contrato", dijo Flick en la conferencia de prensa del Bayern interrogado sobre informaciones según las cuales Alaba ya habría llegado a un acuerdo con el Real Madrid.





El Cádiz quiere incorporar al delantero del Atlético de Madrid, Ivan Saponjic, con el que apenas cuenta Simeone. El Celta de Vigo y el Real Valladolid también han sonado como posible destino, pero todo apunta a que se marchará cedido al Cádiz de Álvaro Cervera para acompañar en ataque a Álvaro Negredo y al Choco Lozano.El central argentino del Feyenoord, Marcos Senesi, por el que llegó a ofertar el Sevilla en un par de ocasiones (cuando despuntaba muy joven en las filas del San Lorenzo de Almagro y el pasado verano, tras ser elegido el mejor defensa central de la pasada Eredivisie) está en el punto de mira de varios clubes importantes de Europa, según apunta De Telegraaf. Senessi tiene 23 años y está valorado en 35 millones de euros.Martin Odegaard (22 años) ha pedido al Madrid salir cedido y la Real Sociedad se plantea solicitar de nuevo su cesión en este mercado invernal. Así lo apuntxa Mundo Deportivo. El noruego ya brilló en el conjunto vasco.El acuerdo entre el Barça y Eric García para las próximas cinco temporadas (y otra media si firmaba ahora) parecía cerrado, pero los candidatos a la presidencia han rechazado fichar en este mercado invernal. El futbolista queda libre y el PSG le tiene en su agenda, según publica Mundo Deportivo. El riesgo de perderlo puede hacer que el conjunto catalán active ya su incorporación. Koeman quiere al jugador.El centrocampista noruego Martin Odegaard no sufre ninguna lesión que le impida jugar este miércoles en el estreno del Real Madrid en Copa del Rey ante el Alcoyano y, según informan a Efe fuentes del club, ha solicitado una cesión para volver a sentirse importante.





Los jugadores españoles, entre los más demandados

Los futbolistas más demandados en el mercado de traspasos durante 2020 fueron brasileños, que acapararon 734 millones de dólares en transferencias, mientras que los jugadores españoles sumaron 612 millones, los alemanes 395,2 y los portugueses acumularon en transferencias 393,6 millones. Según un informe emitido por la FIFA en relación al mercado mundial del fútbol, en 2020 hubo algo más de 17.000 traspasos de jugadores entre diferentes ligas, de los que 2.008 son brasileños.





Aleix García, identificado con el Eibar

El primer fichaje de invierno de la SD Eibar, el centrocampista catalán Aleix García, que llega libre procedente del Dínamo de Bucarest hasta final de temporada y con opción a dos más, ha señalado este martes que se siente "muy identificado con la idea del Eibar". "Son muy ofensivos, les gusta presionar alto y al final siempre tienen una oportunidad para ganar el partido", dijo Aleix García en su primera entrevista ofrecida a los medios del club.

El técnico español, en declaraciones a BeIn Sports, ha dejado claro que el City no se va a reforzar en este mercado inveranl: "No vamos a fichar a nadie de ninguna forma durante el invierno. No lo estamos discutiendo, terminaremos la temporada con los que tenemos".El exjugador del Werder Bremen, Real Madrid y Arsenal, Mesut Özil, desató pasiones en su llegada a Estambul. Pese a la restricciones de la pandemia por el coronavirus, una decena de aficionados y una gran cantidad de periodistas han dado una calurosa bienvenida al internacional alemán.El centrocampista Damian Kadzior, fichado por el Eibar procedente del Dinamo de Zagreb en el pasado mercado veraniego, se marcha cedido lo que resta de temporada al Alanyaspor turco. Kadzior ha jugado un total de 369 minutos bajo las órdenes de Mendilibar. Se encuentra ya en Turquía y se incorporará hoy a la plantilla de su nuevo equipo.El centrocampista defensivo costamarfileño, Liam Ayad (22 años), refueza al Atlético Baleares hasta final de temporada. El africano es el segundo refuerzo invernal del club balear tras el también centrocampista Cordero, que llegó procedente del Cartagena.Ha saltado la noticia esta mañana: el acuerdo del Madrid con el jugador del Bayern David Alaba para que se incorpore a la disciplina madridista la próxima temporada. Sin embargo, el padre y agente de David Alaba ha negado al diario Bild que su hijo haya firmado nada con el conjunto merengue. George asegura que hay otros clubs interesados en el jugador y que no ha cerrado ningún acuerdo con nadie. Bild explica que el Madrid es el mejor colocado, pero que el Liverpool va a pujar por el jugador austríaco.El exjugador del Leicester y del Chelsea intentará encontrar su mejor nivel en el Kasimpasa de Turquía.El Torino anuncia la llegada del técnico Davide Nicola para sustituir a Giampaolo al frente de un Torino que ocupa puesto de descenso.El club lombardo hace oficial el fichaje hasta final de temporada con opción a una más. El croata es la segunda vez que llega a la Liga italiana después de jugar varias temporadas en la Juventus.Manifestó Simeone tras la eliminación en Copa ante un Segunda B, el Cornellà, que tal vez lo ideal era que no siguiera la próxima temporada. Lanzó el debate, que tapó el fracaso copero, y todo apunta a que el técnico argentino renovará con el Atlético de Madrid. De hecho, según afirma el Diario AS, Gil Marín y el argentino han acercado posiciones. Natalia Simeone, hermana y agente del Cholo, negociará el nuevo contrato del técnico mejor pagado del mundo.Se acaba la etapa de Abdoulay Diaby en el Getafae, donde jugaba cedido por el Sporting de Portugal. El conjunto madrileño ha hecho público un breve comunicado oficial en el que indica que "el extremo finaliza su cesión en el Getafe. Abdoulay Diaby deja de ser jugador del Getafe Club de Fútbol. La entidad desea agradecer los servicios prestados y suerte en su nueva etapa profesional". Las llegadas de Take Kubo y Carles Aleña le han abierto la puerta de salida al malí.Según apunta el diario Marca, Alaba y el Real Madrid ya ha llegado a un acuerdo definitivo para el próximo mes de junio. El jugador astriaco del Bayern de Múnich llega a coste cero, cobrará unos 11 millones de euros y ficha por cuatro temporadas.

"El FC Cartagena SAD informa del acuerdo alcanzado en el día de hoy con el portero Leandro Chichizola (Argentina, 1990), mediante el cual el futbolista de Santa Fe ficha por nuestra entidad hasta final de temporada para reforzar la portería albinegra. El nuevo guardameta del Efesé llegará en los próximos días a Cartagena para incorporarse a su nuevo equipo a las órdenes del entrenador Luis Carrión", indica el comunicado oficial del Cartagena.





El Lugo anuncia la llegada de Bakary Ndiaye

El defensa mauritano se incorpora con ficha del filial, aunque jugará con el primer equipo a las órdenes de Nafti.





Chichizola ya se había desvinculado del Getafe.El defensa mauritano se incorpora con ficha del filial, aunque jugará con el primer equipo a las órdenes de Nafti.

A falta de confirmación oficial, Özil es nuevo jugador del Fenerbahce. El propio futbolista lo ha confirmado en NTV: "Estoy muy emocionado y feliz. Soy un fanático del Fenerbahce. Como fanático del Fenerbahce, Dios hizo posible llevar esa camiseta. Lo haré lo mejor que pueda. Esta noche iré a Estambul con mi familia. La hora del vuelo no está clara. Estaré allí esta noche".El conjunto francés está interesado en hacerse con los servicios del centrocampista del Manchester United, que no cuenta para Solsjaer. El United decidió el pasado mes de diciembre prolongar su contrato, que acababa al término de la presente temporada, hasta junio de 2022. Y, con ello, intentar sacar algo por su traspaso.también están pendientes.River Plate ha subido, según Todomercadoweb, el precio del lateraly ha pasado de tener acordados 7 millones con la Roma, a pedir 12-13 kilos.