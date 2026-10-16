Rafa Jódar hace historia en el Masters 1000 de Shanghái y da un paso clave para la disputa de las ATP Finals 2026

El tenista madrileño se ha impuesto en cuartos de final al noruego Casper Ruud por 4-6, 6-4 y 6-3 en un choque que superó las dos horas. Jódar está ahora mismo clasificado para las ATP Finals 2026 de Turín tras superar a Djokovic y De Miñaur en la Race ATP

Rafa Jódar tenía este viernes una cita importante con los cuartos de final del Masters 1000 de Shanghái. El tenista madrileño, que junto al ya semifinalista Alejandro Davidovich ya era uno de los supervivientes españoles del torneo que se disputa en China, se medía en cuartos de final al noruego Casper Ruud. El encuentro no ha sido sencillo para Rafa Jódar pero el madrileño sigue demostrando que está en un gran momento de forma y que esté ante uno de sus años más importantes de su corta carrera en el circuito ATP.

Rafa Jódar se convirtió en el tenista más joven en alcanzar las semifinales del Masters 1000 de Shanghái. El primer set fue un compendio de oportunidades desaprovechadas para él, con hasta cuatro posibles bolas de rotura, tres de ellas en un penúltimo juego que dio paso al único 'break' exitoso... pero para su rival: por cuarto partido consecutivo, Jódar perdía la primera manga y se encomendaba a la posibilidad de un desempate. El español tuvo la oportunidad de ponerse todo de cara nada más comenzar el segundo parcial, pero volvió a desperdiciar otras dos bolas de rotura seguidas. Tras salvar una en el siguiente juego, a la séptima fue la vencida. Y, con otra más en el penúltimo, logró volver a forzar ese ansiado tercer parcial.

Rafa Jódar, a semis de Shanghái y con plaza provisional en las ATP Finals 2026

El triunfo de Rafa Jódar en Shanghái otorga al tenista español la posibilidad de disputar las ATP Finals 2026. Con la victoria de Rafa Jódar, el madrileño supera en la Race ATP a Novak Djokovic y a Álex de Miñaur, por lo que, de manera provisional, tendría plaza para disputar el prestigioso torneo que se celebrará en la ciudad italiana de Turín y que contará con las mejores raquetas del circuito.

Antes de todo eso y asumiendo su error, Rafa Jódar aprovechó el triunfo en cuartos de final de Shanghái para pedir disculpas por lo sucedido en octavos de final cuando, en muy mal tono, pidió la toalla a un recogepelotas. "Respeto mucho a los recogepelotas y a los jueces de silla, en todos los partidos y en todos los torneos. Estaba muy frustrado por cómo estaba yéndome el partido y no pude controlar mis emociones en ese momento. Si vuelvo a encontrármelo por el complejo (el centro de tenis de Qizhong), intentaré decirle que lo siento mucho por cómo actué en ese momento, y que no volveré a hacerlo nunca", declaró.

Jódar añadió que también está trabajando en cómo comportarse sobre la pista: "Al igual que estoy aprendiendo cómo darle de derechas, el revés o el saque, también estoy aprendiendo cómo comportarme sobre la pista, y aún hay muchas cosas que tengo que mejorar. Soy humano y cometo errores. Aprenderé de este error".

El título en Shanghái dejaría a Jódar en una posición de privilegio

A Rafa Jódar aún no se le ha acabado su participación en el Masters 1000 de Shanghái, ya que en semifinales espera al ganador del duelo resultante entre Medvedev y Tommy Paul. Si supera esa semifinal y además se alza con el título, Rada Jódar terminaría el Masters 1000 de Shanghái en el top 10 del Ranking ATP y el sexto en la Race ATP. "Ha sido un partido muy duro. (...) Yo voy a lo mío, a intentar hacer mi juego y a estar mentalizado en todos los partidos, porque todos los jugadores juegan muy bien, especialmente en las últimas rondas", declaró Rada Jódar sobre el duelo ante Casper Ruud que le catapultó a las semifinales de Shanghái.