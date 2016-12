Iborra, un suplente de lo más rentable

Vicente Iborra es un jugador muy importante para el Sevilla, es el capitán y si juega el sábado ante el Málaga cumplirá 150 partidos como nervionense en sólo tres temporadas y lo que va de ésta. Sin embargo, a pesar de que ha sido una pieza muy importante tanto para Emery como para Sampaoli, no acaba de tener un rol de titular indiscutible, algo que no sólo no menoscaba su rendimiento, sino que le motiva para darle la vuelta a la situación y ser uno de los suplentes más rentables de la historia de la entidad.

No en vano, con los tres goles que le hizo al Celta saliendo por Nico Pareja tras el descanso, el de Moncada lleva ya cinco goles anotados en Liga (de un total de 20) saliendo desde el banquillo, los mismos que Reyes en la mitad de minutos, uno menos que Chevantón y Kanouté y sólo lejos de los once de Gameiro. El galo es el mejor en goles y en promedio, con un tanto cada 80 minutos como revulsivo. Iborra está en uno cada 83'; 'Cheva' cada 108', el utrerano cada 236' y Freddy cada 238'.