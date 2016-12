El "mecánico" Rami no piensa moverse del Sevilla

No suele prodigarse mucho en los medios Adil Rami, quien ha abierto las puertas de su casa a Eurosport para hablar sobre su infancia, su feliz presente y su futuro, el cual sigue viendo en el Sevilla.

- Se ha instalado con el Sevilla junto a Madrid, Barcelona y Atlético. ¿Han llegado para quedarse?

- Estamos orgullosos de la tercera plaza, cerca del Barça y distanciando en cinco puntos al Atlético, que es bastante. Pero debemos ser realistas: será mantenerse entre los grandes, a pesar de que tenemos mucha ambición. Si tienes la cabeza sobre los hombros, sabes que va a ser muy difícil.

- Acaba de eliminar al Lyon, ha hagado las tres últimas Europa League € ¿Cuál es el secreto del Sevilla?

- No sé si hay un secreto. Simplemente, lo hacemos todo con el placer de jugar todas las competiciones. Hemos conseguido crear una identidad para estar con los principales clubes de la Liga y de Europa, y el Sevilla tiene ahora su reputación. No sé si los clubes franceses podrían hacerlo, pero, por lo que leo y escucho, me parece que en Francia no se le tiene tanto respecto a la Europa League. Lacultura española es completamente diferente. De todas formas, cuando veo al Lyon, me digo que es un club que la puede ganar: es joven, rápido y fuerte en todas las líneas. La diferencia, para mí, está sólo en creer.

- Este año ha sido mágico para usted. La Europa League, el nacimiento de los gemelos, el regreso a la selección francesa€ No parecía que Deschamps fuese a contar con usted y el 10 de junio se ve como titular ante Rumanía.

- Todavía le doy vueltas y pienso que esa historia es el reflejo de mi vida y mi carrera. Siempre estoy, aunque no me esperen. A veces uno piensa que estoy perdido€ y vuelvo. 2016 será un año que nunca voy a olvidar: regresé a un nivel bastante decente, he participado en seis finales y no pude ser campeón con Francia. A este se añade, en mi vida personal , el nacimiento de los gemelos.

- Su carrera es de todo, menos común...

- Empecé a trabajar a los 16 años. Nunca he sido jardinero. ¡Eso es una leyenda! Empecé como mecánico. Luego trabajé en la ciudad de Frejus. Realmente, empecé a creer el día que regresé a Cannes. En la carretera, tuve un accidente en un cocjhe con un amigo. El entrenador del Frejus, Daniel Bréard, me citó al día siguiente. Pensé que me iba a gritar y, en cambio, me mostró una carta. Me pidió que la leyera€ Abría la carta y vi el logo del Lille. Querían llevarme a prueba. Al salir de la oficina, me di cuenta de que era la opurtunidad de alcanzar mi sueño.

- El chico tiene ya 30 años. ¿Ha pensado ya qué va a ser lo próximo?

- Por supuesto que pienso en ello. No me considero un exjugador. Creo que puedo jugar cuatro, cinco o seis años más. Todavía tengo jugo.

- ¿Y en los próximos seis años se ve viviendo en Sevilla o en otra liga, como Inglaterra?

- Es mitad de diciembre y puedes ver la calidad de vida que tenemos aquí en Sevilla (dice, señalando al cielo). Juego en un club respetado a nivel Europeo, me divierto con mis compañeros de equipo, mi entrenador y los aficionados. Aunque Inglaterra me atraiga mucho, no tengo en la cabeza mirar a otra parte. En la Liga juegan Messi, Cristiano, Bale, Griezmann... Este es el campeonato. Es mágico.