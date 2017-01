Jovetic aprieta para aterrizar en el Sevilla

La semana que mañana comienza debe ser crucial. Con todo arreglado entre el Sevilla y Jovetic, el montenegrino ha pasado a la acción para tensar la cuerda y propiciar que el propietario del Inter de Milán, Erick Thohir, acepte una cesión con opción de compra y no un traspaso definitivo, como desea. Por ello, según apunta el ´Corriere dello Sport´, el delantero ya le ha dejado claro al club ´neroazurro´ que sólo desea ir a Nervión, rechazando, además de las jugosas ofertas del fútbol chino, otra del Middlesbrough inglés. Y es que, además del atractivo de jugar la Champions, Jovetic ha visto en el conjunto nervionense el escenario ideal para volver por sus fueros. Aunque lo cierto es que el ex del Manchester City ha seguido rindiendo a un alto nivel con la selección de Montenegro, con la que esta misma temporada ha anotado tres goles en cuatro partidos en la fase de clasificación para el Mundial.

Por ello, el atacante, que casi habla ya como ex jugador del Inter, ha dejado entrever que su actual situación de ostracismo (sólo 67 minutos) se debe a otros motivos que no ha querido aclarar, aunque sí ha mostrado su malestar por la falta de protagonismo en el conjunto italiano.

"No estoy contento. He trabajado bien, estaba preparado para jugar, pero nunca he tenido la oportunidad. No es una cuestión mía, yo lo he estado haciendo bien, mis partidos con la selección lo demuestran", ha explicado el de Podgorica en la publicación serbia 'Mondo', donde, pese a todo, no ha querido avivar la polémica: "No quiero entrar en el fondo del problema. Soy un profesional y me comporto como tal. Mi trabajo es entrenar lo mejor que pueda y estar listo para jugar en cualquier momento. Por qué no he tenido la oportunidad de jugar no es una pregunta para mí".

Ahora es el Inter el que debe decidir si pone fin a esta situación y acepta la oferta sevillista o tiene a disgusto a un jugador por el que acaba de abonar 12 kilos.