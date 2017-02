Desde Brasil piden más tiempo para Paulo Henrique Ganso

André Hernan, periodista brasileño de O Globo, sigue la trayectoria de Paulo Henrique Ganso desde que despuntó en Santos y, por ende, conoce con detalle lo que el centrocampista puede aportar y lo que necesita para exhibir la versión acorde a los nueve millones pagados por el Sevilla para su traspaso.

Él, como ocurre con el resto de profesionales de la comunicación consultados por ESTADIO Deportivo, reconoce que esperaba más del de Ananindeua en su salto a Europa, pero que tampoco le sorprende su situación actual en el Sánchez Pizjuán, pues considera que hasta ahora no se han dado las circunstancias para disfrutar del mejor Ganso.

"Es un jugador que no necesita demostrar que tiene buen fútbol pero necesita una secuencia de partidos como titular para que gane cuerpo dentro de la cancha. Ya le sucedió en Santos y Sao Paulo, donde necesitó un tiempo para poder entender todo lo que pasaba en la cancha, asimilar las jugadas del equipo nuevo, lo que decía el entrenador... Por ello, creo que allí está teniendo un inicio difícil porque no está teniendo oportunidades suficientes. Necesita más minutos", indicó a ED Hernan, que, no obstante, incidió en que en Brasil ya evidenciaba la irregularidad de su nueva etapa y también la sensación de que a veces no se esfuerza: "Es un jugador que tiene un partido muy bueno y varios muy malos, lo que provocaba las críticas que tuvo acá. Muchas veces parece que no tiene ganas de estar en la cancha, de pelear por ser titular, eso siempre se le ha recriminado aquí".

Defecto que Hernan considera que compensa con el talento que lleva dentro: "Su fútbol sale cuando tiene confianza, y para ello precisa tiempo para adaptarse y jugar en su posición, entre líneas. Puede dar muchísimo más".

Por su parte, Bruno Grossi, del diario brasileño Lance, insistió en la importancia de que Sampaoli lo use como enganche. "En Sao Paulo los volantes le dejaban más suelto y conectaba con los puntas y los laterales cuando subían. Tiene capacidad técnica para empezar desde atrás pero no físico para ser dinámico, no se le puede pedir eso", indicó el periodista, que confiesa que "había grandes expectativas en Brasil con la llegada a España de Ganso, pero que ahora se bromea sobre su rendimiento": "La gente dice cosas como que se duerme en la cancha o que se olvidó su fútbol en Brasil, pero él es un gran jugador y el último semestre en Sao Paulo fue el mejor de su carrera. Requiere más tiempo".

Cualidades que resalta también Marcelo Hazan, periodista que vivió su explosión en Santos y que cree que la Liga española se ajusta a sus cualidades: "Ganso posee un gran potencial técnico y acá en Brasil jugaría en cualquier equipo. Pensaba que en España podría tener éxito, pues es un fútbol no tan físico como en otros países de Europa, por lo que me sorprende su poco protagonismo hasta el momento". Como el resto, Hazan considera que con más confianza todo puede cambiar...



"Juega mejor con un protagonista a su lado"

Uno de los periodistas consultados, André Hernan, aporta un dato curioso, señalando que Ganso "necesita tener a su lado un futbolista protagonista": "En el Santos tenía a Robinho y Neymar y en el Sao Paulo su mejor momento fue jugando junto a Kaká". Una figura que en el Sevilla sería Nasri, con el que sólo ha coincidido a ratos en cuatro partidos, ante Las Palmas, Leganés, Barça y Real Madrid, en Copa, con un máximo de 45 minutos juntos.