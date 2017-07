Rami: "Lo que ha hecho la directiva del Sevilla es vergonzoso"

Adil Rami no ha formado parte de la expedición sevillista que ha viajado a Japón al estar ultimando su fichaje por el Olympique de Marsella, operación que se ha hecho oficial esta tarde, pero que ha hecho sufrir un poco al galo, quien ya respira tranquilo.

Sevilla y ´OM´ hicieron oficial su traspaso en la tarde de ayer y Rami, que ha firmado un contrato por cuatro temporadas será presentado el próximo miércoles día 19. No obstante, el zaguero no siempre lo vio así de fácil y no pudo ocultar su frustración e impaciencia.

El futbolista, que ha anunciado también su fichaje en su cuenta de Instagram, se ha expresado con la sinceridad con la que suele hacerlo, criticando duramente a la directiva del Sevilla: "La directiva del sevilla han hecho las cosas muy mal al final de la negociación, vergonzoso pero bueno eso es el fútbol".

Las redes sociales ya fueron el foro elegido por el internacional francés para anunciar el acuerdo entre el Sevilla y el Marsella, al publicar en sus cuentas una fotografía en la que posaba sonriente en las oficinas del club marsellés.

Del mismo modo, Internet fue también testigo de un cierto malestar al enterarse de que un pequeño desacuerdo en las formas de pago de los 6 millones de euros en los que se cerró el acuerdo entre los clubes, había retrasando el cruce de documentos oficiales; requisito indispensable para poder pasar el reconocimiento médico y firmar su nuevo contrato con su nuevo equipo y que, en teoría, llevaría varios días más.

"Vergonzoso". Éste misterioso mensaje apareció en la misma red social en la noche del miércoles. Muchos seguidores sevillistas dieron por hecho que se refería al ´caso Vitolo´, por lo que se vio obligado a aclarar que se refería a asuntos personales y a subir otro en el que se pedía a sí mismo "Autocontrol". Finalmente, acabó borrándo los dos mensajes y haciendo un ejercicio de paciencia que tuvo su premio.

El Sevilla, a través de los medios oficiales, agradeció "la entrega" de Adil Rami en los 79 partidos que ha vestido la camiseta blanquirroja en sus dos temporadas en el club y le deseó "toda la suerte del mundo en este nuevo proyecto".