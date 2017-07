El dueño del Villa vuelve a atacar al Sevilla... con Nolito

En el Aston Villa no olvidan el plantón que le dio el Sevilla con el fichaje de Jordan Amavi, tras anunciar "un principio de acuerdo". El lateral zurdo llegó en coche desde Portugal el sábado 8 y se sometió a las pruebas médicas, pero los galenos de la entidad nervionense desaconsejaron su contratación, al estimar que existía riesgo tras haber superado el francés una grave lesión de ligamento cruzado.



Mientras que el agente del futbolista apuntaba a que no había acuerdo en las formas de pago, el dueño y presidente del club inglés, el multimillonario Tony Xia, se mostró más contundente en su cuenta de Twitter: "El informe médico fue bueno. Algún alto ejecutivo no estuvo de acuerdo en el negocio y encontraron una excusa en el historial de lesiones del futbolista, algo que resulta totalmente injusto para Jordan Amavi".



Pues bien, este domingo, Xia ha vuelto a utilizar las redes sociales para atacar al Sevilla. Concretamente, ha citado una información, en la que se anunciaba el fichaje de Nolito, para apuntar irónicamente: "Bien, ¿está Nolito preparado para ser acusado de problemas médicos?".



Parece que Xia se la va a tener guardada para siempre a la entidad nervionense.





Well, Nolito prepared to be claimed medical failure? ???? https://t.co/RZQZa3yiX3 — Dr. Tony Xia (@Dr_TonyXia) 16 de julio de 2017