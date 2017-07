Iborra: "Sé que Vitolo está disgustado"

Nada ha tenido que ver la marcha de Vicente Iborra con la de Vitolo, pero el valenciano, hombre de club hasta en la distancia, defiende al canario, su ex compañero y "amigo".

"No es fácil el momento que ha vivido, porque se ha enrarecido el ambiente. Lo que está claro es que cada uno actúa como cree conveniente y según sus intereses, pero él ha sido profesional siempre. Sé que está disgustado porque ha sido profesional, ha dado rendimiento y ha dejado dinero en el club", explicó el jugador del Leicester en la Ser, donde se refirió también al caso particular de su traspaso: "La oferta era buena para mí, pero yo me sentía feliz en el club y dejamos que decidiera. Al final vimos que era bueno para ambos. Yo entendí al Sevilla y el Sevilla me entendió a mí. Acabamos de la mejor manera".