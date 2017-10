Más aforo en el Sánchez-Pizjuán para la 18/19

La "remodelación integral" que viene sufriendo el Sánchez-Pizjuán a lo largo de las últimas temporadas es una de las cuestiones que ocupa al actual consejo de administración del club, en general, y al presidente José Castro, en particular. Una costosa tarea que "aún no está terminada" y que en los próximo meses dará un paso más con la instalación de "18.000 metros de suelo" que le va a dar "un color diferente a un campo que nunca ha tenido suelo", más allá del hormigón sobre el que los sevillistas pisan cada jornada.

Un cambio de imagen que ya es patente tanto por fuera como por dentro que, sin embargo, no parece suficiente. Y es que Castro es consciente de que el Sánchez-Pizjuán se ha quedado chico ante la actual demanda del sevillismo. "Son muchas cosas, pero estamos ilusionados con terminarlo y que quede bonito, que la gente venga a su casa, a un estadio en el corazón de Sevilla", dice a ESTADIO Deportivo durante la entrevista un presidente que, sin querer avanzar demasiado, no esconde que la intención del club es que el Sánchez-Pizjuán disponga de un mayor aforo la próxima temporada. ¿La 18/19? Sí, así es: "Evidentemente nosotros estamos dándole vueltas a esa cuestión. Aún no hay decidido un tema claro, pero sí es verdad que lo dije y lo mantengo, que tenemos la idea de ampliarlo dentro de lo posible. No quiero adelantar algo para que luego el presidente 'dijo', pero es verdad que estamos estudiando fórmulas para, no muy tarde, ojalá la próxima temporada, podamos ofrecer un número determinado de miles de plazas más. No se trata de a largo plazo, yo no hablo de largos plazos. Hablo de a corto plazo; es ahora cuando estamos en torno a 40.000 abonados y prácticamente no tenemos entradas para vender. Lógicamente, queremos tener un número de plazas mayor. Vamos a decidirnos, seguramente en los últimos meses, por hacer algo que sea lo más rápido posible. De todas formas, estamos hablando de ideas que tiene el presidente y el consejo de administración, y dentro de esas ideas habrá que decidirse".

Tanto es así, que el propio José Castro reconoció que están "haciendo estudios", bien "con una grada más" o con "una fórmula" que "con una obra menor" aporte una mayor capacidad que, lógicamente, sería menor que si se realiza una obra de mayor envergadura. Sea lo que sea, Castro parece tenerlo bastante claro: "Le aseguro que nosotros, la próxima temporada, vamos a intentar que tengamos un número de miles de plazas más". Una decisión que, lógicamente, está estrechamente ligada también con el precio de los abonos, tan recurrente cada verano. Tema que, al igual que el del aforo del Sánchez-Pizjuán, ocupa al empresario utrerano, consciente de que el futuro del sevillismo está en los más pequeños. "Hay que esperar para ver qué numero de plazas tenemos. Pese a ello, bajar los abonos es una cosa y mantenerlos es otra. Si queremos tener un equipo en Champions y queremos tener lo que tenemos ahora, tampoco podemos reducir ingresos. Es verdad que hay que tener esa cautela y estudiar bien el tema de los abonos para la próxima temporada. Así lo haremos, para que nuestra afición se sienta satisfecha, pero también hay que buscar ese número de plazas más que hay que tener y que necesitamos", concluyó un contundente José Castro.