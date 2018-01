Se expande la 'Gansomanía' por Brasil

Ganso parece tener los días contados en el Sevilla, pero no le faltarán equipos para elegir.

En las últimas horas se ha desatado en Brasil una especie de 'Gansomanía'. Las noticias de su posible salida del Sevilla, tras quedarse fuera de la lista en los dos primeros duelos oficiales con Vincenzo Montella al frente del conjunto blanquirrojo, ha corrido como la pólvora en el país del fino mediapunta, que sigue conservando un gran cartel y numerosos fans.

Sólo hay que darse un paseo virtual por las redes sociales para comprobar que Ganso es tendencia en su país, donde los aficionados no paran de mencionar a sus respectivos clubes, enlazando las noticias que llegan desde Sevilla y avisando de que el 'mago' está en el mercado. Todos quieren en sus filas a un futbolista como Ganso y no se explican su falta de minutos, no ya con el recién llegado Montella, sino también con Eduardo Berizzo y Jorge Sampaoli, que fue quién pidió su fichaje.

En este sentido, ESPN Brasil asegura que la admiración por el aún futbolista del Sevilla no se queda en la calle, sino que llega también a los despachos. Así, ayer informaba de que ya han sido varios los clubes del 'Brasileirao' que han llamado en los últimos días a las oficinas de Nervión para preguntar por un Ganso que, según el citado medio, también ha sido tanteado sin éxito por el Besiktas de Turquía.

Su cartel y su falta de protagonismo apuntan a una salida del Sevilla, club que, no obstante, querrá recuperar gran parte de la fuerte inversión realizada en 2016: 9,5 millones de euros.