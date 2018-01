Correa: "Pedí perdón por el derbi, me salió así"

Joaquín Correa ha sido uno de los protagonistas del partido de vuelta de los octavos de final de la Copa del Rey, por marcar el segundo gol del Sevilla ante el Cádiz y, sobre todo, por su llamativa celebración, juntando sus manos y pidiendo perdón a la grada del Sánchez-Pizjuán.

"No sé por qué, me salió así. Es por las sensaciones raras que te quedan después de perder un partido como el derbi de esa manera. Todos estamos tristes por el momento que vivimos, pero de esto vamos a salir y tenemos que estar juntos. Sólo saldremos con trabajo y estando todos juntos", ha asegurado el argentino ante las cámaras de 'beIN LaLiga'.

"Era un partido complicado porque veníamos de sufrir al perder el derbi, que era importante para la gente y para nosotros. Queríamos ganar para hacer sentirse bien a la gente", ha insistido el 'Tucu', que se ha mostrado "muy contento" por poder marcar. "Hacía mucho que no metía un gol, no venía jugando y esto me viene muy bien para tomar confianza".

Correa ha admitido que "ha sido difícil" eliminar a un Cádiz "que tiene jugadores para estar en Primera". "Son muy buenos y tienen mucha calidad", ha señalado, al tiempo que ha hecho autocrítica y piña: "Sabemos que tenemos errores pero tenemos que salir adelante".