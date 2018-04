Lenglet y el Sevilla se citan para después de la final

Casualidad o no, unos días antes de enfrentarse en el Wanda Metropolitano para luchar por un título, la prensa catalana ha informado de que el FC Barcelona "ha iniciado contactos" para hacerse con Clément Lenglet, central al que trata de renovar el Sevilla FC.

Hay quien piensa que las casualidades de este tipo no existen y que se trata de una filtración para desestabilizar de cara a la final, pero la realidad es que el club culé sólo es uno de los muchos que siguen muy de cerca la tremenda evolución del zaguero francés.

Es posible que se haya producido algún contacto entre el Barça y los agentes de Lenglet, pero en ningún caso habrá pasado de un mero tanteo para conocer su predisposición a salir del Sevilla, pues el futbolista pidió a su entorno no mover nada respecto a su futuro hasta que no disputase tantos los cuartos de la Liga de Campeones como la final de la Copa del Rey, al no desear distracciones. De ese modo, además, se lo transmitió a Óscar Arias y José Castro, quienes ya comunicaron a principios de marzo tanto al zaguero como a Sarabia que deseaban 'premiarles' con una revisión al alza de sus respectivos emolumentos, tal y como desveló ED.

La noticia aparecida este lunes no cambia nada sobre la visión que tienen en Nervión respecto a las posibles renovaciones de dos futbolistas que se consideran fundamentales en el presente y en el futuro de la entidad. Sin dar nada por hecho, porque hay precedentes que invitan a ponerlo todo en cuarentena, se confía en los deseos de los dos futbolistas de seguir creciendo en un vestuario en el que, pese a su juventud, ya tienen un peso importante. Lenglet, en concreto, rechazó en su día ir a la Juventus para evitar dar pasos en falso en una carrera que, a sus 22 años, se antoja larga.

Sin duda, jugar en un club como el Barça es el objetivo de cualquier futbolista, pero en el Sevilla confían en que, antes de dar el salto, siga liderando su defensa algunos años más, y le pondrán sobre la mesa un contrato que vaya en consonancia con su nivel y estatus. Más problemas podría haber en cuanto a su nueva cláusula (la actual es de 30 millones de euros), un asunto en el que, sin embargo, aún no se ha profundizado. Lenglet ha pedido hablar sólo después de la Copa.