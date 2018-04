Sin noticias de los inversores

La vergonzosa debacle del Wanda ha abierto una grave crisis en Nervión que trasciende lo meramente deportivo y sirve para avivar la lucha por el poder que desde hace meses mantienen José Castro y sus apoyos accionariales con el ex presidente Del Nido.



Desde Accionistas Unidos, la plataforma que trata de aglutinar a los pequeños accionistas, piden algo tan imposible en estos momentos como la " unión" y alertan desde hace tiempo de una posible venta del club a inversores extranjeros. Una posibilidad latente que se acentúa en estos días, pues el desastre deportivo no ha hecho sino alimentar los rumores que apuntan a que los poseedores de grandes paquetes de acciones siguen comprando títulos para negociar con ellos.



Sin embargo, José Castro no parece preocupado en exceso por estos movimientos, los cuales afirma desconocer. "Hace dos años ya que se habla de eso y todavía no he visto a nadie vender un paquete de acciones a un grupo extranjero, hasta ahora. ¿Qué si tengo esa sospecha? No. Por lo menos, no conozco ese tema. Si hay algún accionista importante del Sevilla que quiera vender, yo lo desconozco desde luego en este momento", confesó al respecto el mandatario en El Transistor de Onda Cero.