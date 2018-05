El Sevilla irá a la guerra con una bala en la recámara

Nada habrá aliviado al sevillismo llegar a los cuartos de la Champions o colarse en otra final si su equipo se queda sin billete europeo después de seis temporadas. Por ello, la séptima plaza, aun con sus tres rondas previas, es a día de hoy oro puro para un conjunto nervionense que peleará por ella con hasta cinco contrincantes, ya que el eterno rival y el Villarreal, a 11 y 6 puntos respectivamente, se antojan ya inalcanzables, por más que las matemáticas digan lo contrario.

Octavo clasificado con 48 puntos, uno menos que el Getafe, el conjunto blanquirrojo depende, sin embargo, de sí mismo, ya que cuenta con el aval de una bola extra por su partido aplazado ante el Real Madrid

. Un duro obstáculo que permitiría, no obstante, no tener que mirar lo que hace el resto de rivales si los de Caparrós cumplen con sus deberes. Y es que, obteniendo diez puntos de los doce que aún debe disputar, el Sevilla sellaría su pasaporte continental, ya que se colocaría con 58 unidades, alcanzables sólo por el Getafe, al que le gana el 'average' particular, como al Girona.



Champions, como el Sevilla con el Madrid, lo que eleva sin duda la dificultad, por más que estos ya no se jueguen nada.

Pero para ello, los nervionenses deben darle un giro de 180 grados a su situación y pasar de una paupérrima racha de siete jornadas sin vencer a otra diametralmente opuesta, con tres victorias y un empate. Eso, siempre que sus contrincantes tampoco fallen, aunque sus calendarios no son precisamente sencillos, ya que todos ellos se enfrentan con algunos de los cuatro integrantes de la zona, como elcon el, lo que eleva sin duda la dificultad, por más que estos ya no se jueguen nada. Pero en el caso de los hispalenses, además, tendrán que afrontar un duelo directo ante un rival crecido como la Real y el siempre complicado derbi en el Villamarín, para cerrar la temporada en casa ante el Alavés. Un calendario, a priori, más duro que el de otros como el Getafe, que recibirá al Atlético, pero visitará a los descendidos Las Palmas y Málaga.

Con los mismos puntos que el Sevilla, por su parte, el Girona, con un duro partido en casa ante el Valencia y un 'cómodo' desplazamiento a Las Palmas, puede descartar de la pelea este sábado en Montilivi al Eibar, último en esta pelea con 44 puntos y una visita pendiente al Wanda. Real, además de visitar el Pizjuán, no lo tiene sencillo por su última jornada en el Camp Nou, aunque por medio se medirá al Leganés en Anoeta, mientras que el Celta, con 45 unidades, visitará el Bernabéu, pero recibirá en casa a Deportivo y Levante, sin nada ya en juego. Por suerte para el Sevilla, sin embargo, en esta guerra tiene una bala en la recámara. Con los mismos puntos que el, por su parte, el, con un duro partido en casa ante ely un 'cómodo' desplazamiento a, puede descartar de la pelea este sábado enal, último en esta pelea con 44 puntos y una visita pendiente alMás atrás, la, además de visitar el, no lo tiene sencillo por su última jornada en el, aunque por medio se medirá alen, mientras que el, con 45 unidades, visitará el, pero recibirá en casa a, sin nada ya en juego. Por suerte para el, sin embargo, en esta guerra tiene una bala en la recámara.

ueda sin billete europeo después de seis temporadas. Por ello, la séptima plaza, aun con sus tres rondas previas, es a día de hoy oro puro para un conjunto nervionense que peleará por ella con hasta cinco contrincantes, ya que el eterno rival y el, a 11 y 6 puntos respectivamente, se antojan ya inalcanzables, por más que las matemáticas digan lo contrario.