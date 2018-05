Milanetto: "Monchi me ha enseñado todo lo que sé del fútbol"

Omar Milanetto es una de las opciones que el Sevilla maneja para ocupar el sillón de director deportivo para la próxima temporada. En la planta noble del Sánchez-Pizjuán no quieren extenderse demasiado en el tiempo para tomar una decisión y mientras que también se sondean nombres como Antonio Cordón, complicado a día de hoy, o el portugués André Geraldes, el italiano presenta su candidatura en Nervión.

"Me encanta el fútbol español, si me llegara la oportunidad para mí sería un sueño, vamos a ver qué pasa en los próximos días. A todo el mundo le encantaría trabajar en el Sevilla, es un equipo 'top' de Europa, sería un sueño", ha dicho el italiano en declaraciones a 'La Jugada' de Canal Sur Radio.

Milanetto, además, asegura que conoce a la perfección al Sevilla desde la etapa de Monchi. "No creo que tuviera problemas de adaptación. Sevilla es muy linda y el Sevilla es extraordinario. Cada vez que he ido a Sevilla he visitado a Monchi en su despacho, conozco el estadio, la ciudad deportiva, las oficinas... No conozco al presidente, pero sí a Monchi", ha bromeado.

El italiano, avalado por su gran labor en el Genoa, ha reconocido que la intención de todo director deportivo es "comprar barato y vender caro". "Todos intentan hacer eso, yo empecé trabajando y preguntando a Monchi, porque es el mejor del mundo, algo me enseñó, por suerte hice un buen trabajo en el Genoa", recuerda Milanetto, que guarda un nombre en concreto como su mejor operación: "Diego Perotti, lo compramos al Sevilla por 300.000 euros y lo vendimos por 10 millones de euros".

Por último, Milanetto ha reconocido que no ha mantenido contacto directo con el Sevilla, pero sí a través de intermediarios, y que no le pesa la sombra de Monchi. "No he tenido contacto directo con el club, me ha llegado a través de agentes, periodistas, vamos a ver qué pasa en los próximos días. Creo que no es fácil trabajar después del mejor del mundo, pero antes o después el Sevilla tiene que llegar otra vez a triunfar. Tengo amistad y respeto por Monchi, él me ha enseñado todo lo que sé del fútbol, esperamos que pueda salir algo bueno".