Real Madrid - Sevilla: horario, canal y dónde ver hoy en TV y online el partido de la jornada 17 de la LaLiga EA Sports

Último partido del año para madridistas y sevillistas, que la pasada jornada lograron frenar sus respectivas malas rachas y que vuelven a verse las caras justo un año después de que todo el Santiago Bernabéu se emocionase con la retirada de Jesús Navas

El Real Madrid y el Sevilla FC se ven las caras en el último encuentro oficial de ambos conjuntos en este 2025 que está a punto de terminar. Se trata de un duelo correspondiente a la jornada 17 de LaLiga EA Sports al que los merengues llegan en el segundo puesto de la clasificación, con 39 puntos y a cuatro del liderato del FC Barcelona (43), mientras que los nervionenses están en la novena plaza con 20 unidades, aunque un partido menos que su rival de hoy tras el adelanto de la fecha que se perderá en enero por la disputa de la Supercopa de España.

Así llegan el Real Madrid y el Sevilla FC

El Real Madrid llega a Navidades emanando un insoportable olor a pólvora a punto de estallar. Con Xabi Alonso pendiente de una cuerda floja desde hace semanas, su equipo detuvo una dinámica de sólo dos victorias en ocho partidos con una apuradísima victoria ante el Deportivo Alavés (1-2). Tras el 4-0 ante el Valencia del 1 de noviembre, perdió contra el Liverpool (1-0) y encadenó empates ligueros ante Rayo Vallecano (0-0), Elche (2-2) y Girona (1-1), con un apurado triunfo ante el Olympiakos (3-4) entre medias e imponiéndose con comodidad al Athletic (0-3) en un mero amago de despertar lacerado luego por otros dos tropezones contra el Celta (0-2) y el Manchester City (1-2), en sus dos últimas citas en el Santiago Bernabéu. En su estreno en Copa del Rey, hace tres días, tampoco se libró de las tensiones el duelo ante el CF Talavera de Primera RFEF (2-3).

El Sevilla FC afronta el partido después de la reparadora goleada ante el Real Oviedo (4-0), después de haber perdido en cinco de las siete anteriores jornadas: cuatro puntos de 21 con tres derrotas seguidas ante RCD Mallorca (1-3), Real Sociedad (2-1) y Atlético de Madrid (3-0); victoria por la mínima ante CA Osasuna (1-0); traspié ante el RCD Espanyol (2-1) y batacazo en El Gran Derbi frente el Real Betis (0-2) en Nervión, donde sólo ha sumado 11 puntos de los 24 posibles. A domicilio presenta un balance de 10 de 24, tras el empate de hace 10 días en Valencia (1-1) y de la decepcionante eliminación del pasado miércoles ante el Deportivo Alavés (1-0) en los dieciseisavos de final de la Copa del Rey, tras el 1-4 ante el CD Toledo y el 1-2 contra el CD Extremadura.

Real Madrid - Sevilla: fecha y horario del partido de la jornada 17 de LaLiga 25/26

El choque liguero que enfrentará al equipo madrileño y al conjunto sevillano tendrá lugar este sábado, día 20 de diciembre de 2025, a partir de las 21:00 horas en el Estadio Santiago Bernabéu de la capital de España. Hace justo un año, en este mismo feudo se despedía del fútbol La Leyenda nervionense Jesús Navas, que recibió un espectacular homenaje del coliseo merengue.

R. Madrid No Iniciado - Sevilla

Real Madrid - Sevilla: ¿Dónde ver en directo por televisión?

Este partido de la decimoséptima jornada del campeonato nacional en Primera división será retransmitido en directo por la televisión de pago, en concreto por el canal Movistar+ LaLiga TV, sintonizable en el dial 54 a través de la propia plataforma de Movistar+, tanto en su versión web como en su aplicación para dispositivos móviles, así como por las diversas operadoras televisivas que ofertan este canal, como son los casos de Orange TV (110) o LaLiga Bar.

Real Madrid - Sevilla: ¿Cómo seguir online?

Para estar al tanto de todos los detalles que ofrezcan las horas previas al encuentro liguero de este domingo entre el Real Madrid Club de Fútbol y el Sevilla Fútbol Club, así como para disfrutar del partido con una narración en directo y minuto a minuto, podrán seguirlo online con ESTADIO Deportivo a través de www.estadiodeportivo.com. Al termino del encuentro, este periódico publicará un resumen del duelo entre andaluces y asturianos, así como una completa cobertura con la crónica, el 'uno a uno' con las notas de los jugadores, un análisis de las acciones más polémicas, o las posteriores declaraciones de Xabi Alonso, de Matías Almeyda y del resto de protagonistas.