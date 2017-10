Berizzo, en busca del tercer hombre

Las profundas rotaciones realizadas por Eduardo Berizzo desde el comienzo de la temporada impiden que se identifique con facilidad un once base de su primer proyecto en Nervión, básicamente porque no se puede decir que lo haya. El técnico argentino promedia más de cinco cambios por choque y todavía no ha repetido alineación, disfrutando de minutos todos los efectivos de la plantilla. No obstante, a pesar de las constantes modificaciones, sí se ha detectado que el técnico cuenta con una columna vertebral, futbolistas clave en su sistema que entran menos que el resto en la política de rotar, entre ellos sus dos pilares en el centro del campo, Steven N´Zonzi y Éver Banega. El francés lo ha jugado casi todo y es un fijo para Berizzo mientras que el argentino, lastrado por la sanción de la primera jornada, se erige en el vertebrador del fútbol que desea implantar su compatriota en el banquillo. Con estas dos piezas definidas más allá de que también les otorgue algún descanso, como ocurrió en el choque contra el Málaga, en el que salieron en la segunda parte, Berizzo todavía no ha encontrado al tercer componente de su línea de tres en el centro del campo, ya sea como acompañante del espigado mediocentro o como creador junto a Banega. El entrenador ha probado ya con todas las opciones disponibles pero ninguna se ha asentado todavía. Con la intromisión del 'Mudo' en los últimos partidos, se han diversificado aún más las alternativas para el tercer hombre. Un rol que Ganso interpretó durante la sanción de Banega y mantuvo en su vuelta al principio, si bien pasó de ser el futbolista con más minutos en Liga a desaparecer de la convocatoria tras el choque contra Las Palmas, quedándose fuera de las listas ante Atlético, Maribor y Málaga. El 'Mudo' ha ocupado su sitio de momento, aunque no se sabe qué ocurrirá cuando se regrese del parón, ya que el 'Toto' no quedó contento con el rendimiento de Vázquez en la última cita.

También se ha posicionado Guido Pizarro, que, en un principio, parecía que formaría la línea de medios junto a N'Zonzi y Banega, si bien la lesión le hizo perder cierto terreno que empezó a recuperar el sábado, erigiéndose, posiblemente, en una opción prioritaria cuando el partido precise de una mayor contención.

La plantilla le ofrece más variantes a Berizzo, caso de Krohn-Dehli, hasta ahora menos protagonista de lo que se podía esperar a tenor de su experiencia con el técnico en el Celta, Geis o Borja Lasso, ahora muy retrasados en la carrera por obtener protagonismo.

De hecho, con tres minutos, el alemán es el jugador con menos participación, y el canterano, el segundo, con 54' y ambos se encuentran en la lista de centrocampistas tras Sarabia, al que Eduardo Berizzo ha utilizado con éxito por dentro en varios encuentros.