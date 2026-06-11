El Girona no pierde el tiempo y cierra el fichaje de Aljaz Kunc

Cerrada la puerta de salida a Moncho Fernández, con quien se cuenta como técnico para la campaña 2026-27, la entidad catalana completa la contratación de Kunk, quien a sus 26 parece listo para dar un paso al frente en una de las mejores ligas de Europa

El playoff de la Liga ACB aún está en marcha y ya tenemos los primeros fichajes, en este caso con el Bàsquet Girona como protagonista de un movimiento que hace que el ala-pívot Aljaz Kunk se comprometa con ellos por una temporada, tal y como ha anunciado la entidad catalana a través de un comunicado oficial.

El jugador esloveno, de 26 años y 2,07 metros de altura, ha firmado por una temporada con el equipo gerundense después de despuntar en el Twarde Pierniki Torun de Polonia, con el que registró una media de 17,1 puntos, 6,6 rebotes y 1,1 asistencias en los 28 partidos que disputó en este último curso.

La trayectoria de Aljaz Kunk

El interior se formó en Eslovenia entre los años 2014 y 2017 antes de dar el salto al baloncesto estadounidense, en 2018, cuando cursó el último curso de secundaria en el Elevation Preparatory Academy de Sarasota (Florida).

Antes de fichar por el Twarde Pierniki Torun, siguió desarrollando su trayectoria deportiva en dos universidades de los Estados Unidos: entre 2018 y 2021 militó en los Washington State Cougars y, después (2021-2023), jugó con los Iowa State Cyclones. Kunk también ha participado con la selección de Eslovenia en los partidos de clasificación para el Eurobasket 2025 y para el Mundial 2027.

San Emeterio destaca la progresión del esloveno

En declaraciones a los medios de comunicación del club, el director deportivo del Bàsquet Girona, Fernando San Emeterio, destacó que, "más allá de los números" que ha registrado en la última temporada, Kunk es un jugador "en clara progresión".

"Es un jugador con una gran capacidad para abrir el campo y representa una amenaza desde el perímetro. Además, puede jugar a un ritmo alto y acompañar muy bien las transiciones ofensivas. Tiene la capacidad de poner el balón al suelo para atacar de fuera hacia dentro. Es inteligente en la lectura del juego y se mueve muy bien sin balón", analizó San Emeterio.

Moncho Fernández no va a ninguna parte

Si en Girona se han lanzado de un modo tan directo a por el fichaje de Kunk es por dos motivos. Por un lado han querido adelantarse a los competidores con un movimiento rápido, y por otro porque no tienen preocupación alguna con el banquillo, puesto que el propio Moncho Fernández ha dejado prácticamente descartada la posibilidad de marchar al Unicaja de Málaga asegurando que está muy contento en la entidad gerundense.