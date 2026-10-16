El Bayern aprieta por Dani Olmo y Deco se reúne de urgencia con su agente

El director deportivo azulgrana mantuvo un encuentro con Juanma López para analizar el papel del internacional español y aclarar su situación, en un momento en el que el club alemán sigue muy pendiente de sus movimientos

El Bayern aprieta por Dani Olmo y Deco se reúne con su agente para abordar su futuro.Imago

El futuro de Dani Olmo vuelve a generar un interés inusitado en el mercado europeo. El Bayern de Múnich tiene al internacional español en su agenda subrayado en rojo y su situación en el FC Barcelona ha motivado un movimiento inesperado a estas alturas de temporada en la dirección deportiva azulgrana.

Según informa el diario Sport, Deco se reunió este jueves en Barcelona con Juanma López, representante del futbolista, para analizar su papel en el equipo de Hansi Flick y conocer de primera mano las intenciones de ambas partes.

A sus 28 años, el jugador catalán tiene un contrato todavía largo con el club azulgrana que se alarga hasta junio de 2030, cuando se disputará el Mundial en España.

El encuentro no es baladí puesto que se produce en un contexto marcado por las informaciones sobre el interés del conjunto alemán y por el deseo del mediapunta de disponer de mayor protagonismo. La reunión sirvió para intercambiar impresiones sobre su situación actual y evitar que los rumores sobre una posible salida generen incertidumbre en torno a su futuro. Por el momento, no hay una negociación entre los clubes para una renovación. Una marcha del Barça se presenta como una tesitura cuanto menos complicada.

El Bayern de Múnich quiere a Dani Olmo

El interés del Bayern por Dani Olmo no es nuevo. Max Eberl, actual director deportivo de la entidad bávara, lleva años siguiendo al futbolista y ya intentó incorporarlo cuando militaba en el Dinamo de Zagreb y él trabajaba en la dirección deportiva del Borussia Mönchengladbach.

Esa admiración se ha mantenido con el paso del tiempo y el club alemán continúa atento a la evolución del jugador en Barcelona. Además, los posibles movimientos en su plantilla ofensiva podrían abrir la puerta a que el Bayern explore otras alternativas para reforzarse.

Sobre la mesa aparecen los nombres de Michael Olise y Jamal Musiala, dos futbolistas cuya continuidad se ha situado en el centro de muchas especulaciones. Una eventual salida de alguno de ellos obligaría al Bayern a estudiar opciones para mantener su potencial ofensivo y Olmo encajaría por sus características técnicas, su capacidad para jugar entre líneas y su experiencia internacional.

Aún así, Deco trabaja con la certeza de que no existe actualmente una oferta formal del Bayern por el internacional español ni se espera que llegue a corto plazo. La posibilidad de un traspaso permanece, por tanto, en el terreno de las hipótesis.

Deco transmite tranquilidad sobre su futuro

La reunión entre Deco y Juanma López responde también a la necesidad de aclarar la posición del Barça y del propio futbolista. La dirección deportiva azulgrana no contempla actualmente su salida y mantiene la confianza en un jugador por cuya incorporación apostó decididamente.

Dani Olmo siempre fue uno de los grandes objetivos del Barcelona en los mercados de fichajes. Formado en La Masia antes de continuar su carrera lejos del club, el internacional español siempre mantuvo la aspiración de regresar a la entidad en la que dio sus primeros pasos como futbolista.

Su llegada terminó concretándose en el verano de 2024, con Deco como uno de sus principales valedores. Por eso, después de haber peleado durante años por vestir la camiseta azulgrana, el mediapunta no tiene intención de abandonar el proyecto a las primeras de cambio.

La voluntad del jugador es continuar en Barcelona y encontrar el espacio que considera que puede ocupar en los planes de Hansi Flick. El mensaje transmitido desde el club fue de confianza en sus condiciones y de tranquilidad respecto a las oportunidades que pueda tener a medida que avance la temporada.

Dani Olmo quiere más minutos y luchar por la titularidad

La cuestión que centra la situación de Dani Olmo es su participación en el equipo. El internacional español quiere sentirse importante y aumentar su protagonismo, al menos en cuanto a sensaciones, después de un inicio de temporada en el que le habría gustado disfrutar de una mayor continuidad.

La competencia en las posiciones ofensivas del Barcelona es elevada, especialmente en la mediapunta -sobre todo ante el grandísimo desempeño de su compañero Fermín López-, por lo que sus oportunidades se están viendo más limitadas de lo que cabría esperar. Flick dispone de distintas alternativas para organizar su ataque y el centro del campo, por lo que ganarse un puesto en el once exige mantener un rendimiento alto.

Olmo, no obstante, afronta esta situación con la intención de convencer al entrenador sobre el terreno de juego. Su calidad técnica, su capacidad para asociarse en espacios reducidos y su llegada al área le permiten ofrecer diferentes soluciones, aunque necesita continuidad para consolidarse.