Dalisson alucina con la afición del Córdoba

El jugador marcó el pasado fin de semana su segundo gol del curso con los de Iván Ania y declaró este pasado miércoles el asombro que le produjo escuchar su nombre en la grada: "Fue espectacular"

El Córdoba dio el pasado fin de semana un pequeño paso atrás en sus aspiraciones al caer por 1-2 ante el Cádiz. Los de Iván Ania igualaron el tanto de los gaditanos a través de Dalisson. El delantero español firmó su segundo gol de la temporada pero el primero en El Arcángel. El joven ariete de 25 años no escondió el pasado miércoles que la sensación de marcar en casa fue espectacular.

Dalisson empieza a justificar su fichaje

Dalisson suma dos goles y una asistencia aunque el primer 'chicharro' llegó allá por septiembre ante la Real Sociedad B. El jugador del Córdoba dejó claro que marcar en El Arcángel es toda una experiencia que no olvidará: "Fue espectacular meter el primer gol con nuestra gente y escuchar cómo gritaban mi nombre fue una sensación mágica y única. Contento por sumar un golito para mí y que lleguen más".

Dalisson está viviendo su primer curso en el fútbol profesional, a donde llegó tras quedar como agente libre en el Pontevedra. Con el conjunto gallego marcó el pasado curso en Segunda Federación un total de 11 goles, lo que le llevó a dar el salto a Segunda. Verdaderamente, Dalisson ya había debutado con el Racing de Santander en Segunda, pero solo disputó un encuentro en la 2022/23, muy lejos de las 10 participaciones que acumula este curso.

El atacante se mostró feliz por su momento personal: "Bien. Estoy contento y feliz de sumar muchos minutos y no lo esperaba al ser mi primera temporada en el fútbol profesional. He trabajado mucho y sigo haciéndolo. Estoy agradecido a los compañeros por su competencia sana. Y el míster lo está viendo". Sobre lo complicado de dar el salto al fútbol profesional declaró: "Es un salto complicado y difícil. Hay jugadores que se adaptan mejor y otros. Peor. En mi caso, bien y trabajo para mejorar más y dando mi mejor versión".

El momento del Córdoba

Dalisson explicó el momento que se vive en el equipo a nivel económico: "El estado anímico del equipo es muy bueno. Porque en los partidos en los que no hemos ganado siempre hemos dado la cara y hemos salido hacia adelante. Es cierto que llevamos esos partidos sin ganar, pero el equipo está bien, con confianza y trabajando para llegar a la victoria".

Dalisson mostró su implicación y dejó claro que está dispuesto a jugar donde le marque Iván Ania: "Personalmente, he dicho que soy de jugar por dentro. Pero todos estamos aquí para ayudar al míster. El otro día me tocó salir de interior y pude contribuir con un gol. Ojalá no hubiera marcado y que el resultado hubiera sido otro".

El Córdoba en medio de dos aguas

El Córdoba está ahora mismo casi a la misma diferencia de puntos del descenso que de los play off de ascenso a Primera, tres y cuatro respectivamente. A Dalisson le traicionaron las matemáticas a la hora de hablar de cómo el Córdoba mira siempre hacia arriba en la clasificación: "Nosotros como equipo siempre vamos a mirar para arriba, porque tenemos un proyecto superbonito que afrontamos con ilusión. También sabemos que la Liga no es fácil, nada fácil. Estamos a la misma distancia del play off que del descenso. Hay que seguir partido a partido y ver qué depara el futuro".