El FC Andorra pierde a Andoni López

El equipo propiedad de Gerard Piqué está en uno de los mejores momentos de la temporada, pero eso no le impide ser inmune a las lesiones, siendo el último jugador golpeado por este problema el lateral izquierdo quien había adquirido mucho protagonismo en los últimos partidos de Segunda división disputados

Justo cuando el FC Andorra había dado con la tecla deportiva y ha comenzado a obtener resultados positivos, llegan las malas noticias de la enfermería ya que uno de los futbolistas que más protagonismo ha adquirido en las últimas jornadas de Segunda división, Andoni López, ha caído lesionado y no podrá al resto de sus compañeros en los próximos partidos. Un pequeño varapalo para el FC Andorra después de que haya encadenado tres semanas sin perder y se haya salido de los puestos de descenso a Primera RFEF de la clasificación.

En vísperas del partido contra el Girona FC, uno de los favoritos para conseguir el ascenso a Primera división, que se disputa este fin de semana, el FC Andorra ha comunicado que Andoni López se ha lesionado y estará entre 3 o 4 semanas de baja. El futbolista, de 30 años, sufre una lesión muscular en el bíceps femoral de la pierna derecha.

El plan del FC Andorra es que el jugador se recupere completamente y que no haya recaídas durante el resto de la temporada, pero se espera que Andoni López esté alejado de los terrenos de juego durante cerca de un mes, siendo su fecha de regreso más probable el duelo liguero frente a la UD Almería. El lateral izquierdo no podrá jugar tampoco el estreno de la Copa del Rey del equipo del Principado que se medirá al modesto Varea el próximo 29 de octubre.

La lesión de Andoni López ha llegado en el peor momento para el FC Andorra que había conseguido dos victorias, frente a CD Castellón y Granada CF, y un empate, contra el CE Sabadell, uno de los equipos revelación de esta campaña en la categoría de plata del fútbol español. Para colmo, el momento de este problema físico es mucho peor para el propio Andoni López que en este instante estaba atravesando el mejor estado de forma de la temporada.

Andoni López había comenzado siendo suplente en el CF Andorra, pero en las últimas semanas había ganado en importancia hasta el punto de haber encadenado varias jornadas como titular en el equipo entrenado por Carles Manso. El vasco ya no jugó el pasado fin de semana contra el CD Castellón y ahora estará recuperándose durante varias semanas.

El FC Andorra intentará reponerse a esta baja por lesión y buscará darle continuidad a la buena racha de resultados que ha tenido en las últimas semanas que le hacen estar fuera de los puestos de descenso de la clasificación de Segunda división con 10 puntos, contando con 2 puntos de ventaja sobre el Sanse, filial de la Real Sociedad, que es el primero de los conjuntos que está en la zona de peligro que desemboca en la caída a Primera RFEF.

El FC Andorra comunicó la lesión de Andoni López

'Tras las pruebas médicas que se le realizaron, se ha confirmado que Andoni López tiene una lesión en el bíceps femoral de la pierna derecha y estará entre tres y cuatro semanas de baja.

El futbolista ya está trabajando con los servicios médicos del club para recuperarse lo antes posible y volver a estar disponible para el equipo'.