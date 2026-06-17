Austria 3-1 Jordania: Arnautovic despierta a tiempo

La entrada del delantero del Estrella Roja al descanso fue clave para que los austriacos lograran el triunfo, apareciendo en todas las jugadas decisivas de la segunda parte

A primera hora de la mañana en España terminaba una jornada maratoniana de Mundial con el Austria-Jordania, que más allá de los que muchos podrían pensar, ha sido un partido muy entretenido y con muchos más apuros de los previstos para los austríacos, que han tenido que esperar al tramo final del partido para llevarse un valioso triunfo en el Mundial 28 años después de su última participación.

Jordania saltó al campo sin complejos y dispuesta a ser otra de las selecciones que llamara la atención en este Mundial y a punto estuvo de adelantarse en el marcador al cuarto de hora por mediación de Odeh Fakhoury, cuyo potente disparo desde la frontal del área obligó a lucirse a Alex Schlager.

Sin embargo, en la primera llegada clara de Austria, los europeos iban a ponerse por delante. Romano Schimd se sacaba un espectacular disparo con su pierna diestra desde la frontal ante el que nada puedo hacer el meta jordano Yazzed Abu Laila.

Paradójicamente, el gol sentó pero a los austriacos que a los jordanos, que dieron un paso adelante y se hicieron con el control del partido pudiendo empatar antes del descanso con dos claras ocasiones.

El larguero impedía el 1-1 a un gran cabezazo de Ali Olwan y poco después era el portero Schlager quien evitaba el tanto del delantero jordano. Sin embargo, a la tercera llegó la vencida, nada más comenzar la segunda parte, cuando Olwan, ahora sí, culminaba un veloz contragolpe con un preciso disparo.

La entrada de Arnautovic cambia el partido

Ralf Rangnick, seleccionador austriaco, realizó entonces un triple cambio con el que buscaba agitar el partido y ponerse de nuevo en ventaja. Ya antes del empate había introducido en el campo a Arnautovic, que a la postre resultaría vital para el triunfo.

Poco tardó el delantero del Estrella Roja en aparecer en el partido para aprovechar una mala salida del portero jordano después de un saque de esquina para firmar a los sesenta y ocho minutos el 2-1. Sin embargo, el gol no llegó a subir al marcador tras comprobarse que el jugador austríaco Stefan Posch tocó el balón con el brazo antes de ceder el balón a Arnautovic.

Pero para entonces Austria ya estaba volcada en busca de la victoria y unos minutos más tarde, nuevo a saque de esquina, los de Rangnick volvería a marcar, esta vez ayudados por un rival, ya que fue Yazan Alarab, uno de los destacados en el equipo árabe, el que peinaba el balón hacia su propia portería.

El gol fue un mazazo para Jordania, que ya cansada y con el golpe moral, entregó la cuchara, situación que aprovechó Austria en el tiempo añadido para hacer el tercero, esta vez de penalti, obra de Arnautovic.

- Ficha técnica:

Austria: Alex Schlager; Posch, Lienhart, Alaba (Danso, m.59), Mwene (Wanner, m.59); Seiwald, Xaver Schlager (Chukwuemeka, m.59); Schmid (Wimmer, m.83), Laimer, Sabitzer y Kalajdzic (Arnautovic, m.46).

Jordania: Abu Laila; Nassib (Alrosan, m.81), Abualnadi (Obaid, m.72), Alarab; Haddad (Almardi, m.81), Al-Rawabdeh, Al-Rashdan, Abu Taha; Al-Tamari (Aldaoud, m.88), Olwan y Fakhoury (Azaizeh, m.88)

Goles: 1-0 (21') Schmid; 1-1 (50') Olwan; 2-1 (77') Alarab en propia meta; 3-1 (102') Arnautovic de penalti.

Árbitro: Dahane Beida (MTN). Mostró tarjeta amarilla a Sabitzer por Austria.

Incidencias: Encuentro correspondiente a la primera jornada del grupo K disputado en el estadio de Estadio de la Bahía de San Francisco.