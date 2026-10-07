Mbappé, Konaté, Güler o Cucurella: el precio pagado por el Real Madrid de José Mourinho con el parón de selecciones

Con el parón internacional ya concluido, LaLiga EA Sports ha sido una de las competiciones más perjudicadas y desde el Bernabéu han sufrido la lesión de dos de sus futbolistas además de hasta cinco que han superado los 200 minutos de competición

El Real Madrid ya puede respirar más tranquilo después de que este pasado martes se disputasen los últimos encuentros del parón de selecciones. El Real Madrid, una vez que se conocieron las diferentes convocatorias internacionales, fue uno de los equipos de LaLiga EA Sports que contó con el llamamiento de mayor número de jugadores de su plantilla.

Ahora el Real Madrid hace balance después de tres semanas sin competir en Liga y con el Villarreal a la vuelta de la esquina. Los blancos han visto como hasta cinco de sus jugadores internacionales superaban los 200 minutos en esta ventana internacional como son Bellingham, Camavinga, Arda Güler, Cucurella y Dumfries. Además y esta es la peor de la noticias, Mbappé y Konaté sufrieron sendas lesiones aunque al producirse esta al principio del parón, José Mourinho cuenta con margen para su recuperación.

Las lesiones de Mbappé y Konaté, lo peor del parón para el Real Madrid

La lesión de Mbappé además ha estado rodeada de polémica en los últimos días. Con el futbolista francés disfrutando de unos días de vacaciones junto a su pareja Ester Expósito, el jugador del Real Madrid subió en primer lugar una historia corriendo sin aparentes problemas en una cinta y posteriormente montando en bicicleta.

Mourinho apuntó días atrás que un futbolista no debería montar en bicicleta por el consiguiente riesgo que supone de una caída y como consecuencia, de una lesión. Mbappé está ya de vuelta al Real Madrid y desde el pasado lunes se ejercita de cara a recuperarse para estar ante el Villarreal. Por otro lado, Konaté parece estar aún más cerca de volver ya que en la sesión del pasado martes, se ejercitó con normalidad junto al resto de sus compañeros.

El saldo de minutos de los jugadores del Real Madrid en el parón de selecciones

Sin contar a los jugadores procedentes del filial y que en alguna ocasión durante la temporada podrían ponerse a las órdenes de Mourinho, el Real Madrid ha contado con un total de 14 jugadores internacionales.

Güler disputó más de 250 minutos con Turquía

Los que más minutos han acumulado durante este parón de selecciones han sido Jude Bellingham (272), Arda Güler (270), Cucurella (270) y Denzel Dumfries (260). Después por debajo de los 200 minutos se encuentran, Diomande (119), Brahim (94), Mbappé (59), Endrick (139), Vinicius Junior (192), Bernardo Silva (13), Carlos Espí (106), Arnold (180) y Huijsen (90).

Lo mejor del parón: Güler y Diomande

Quizás lo más positivo del parón de selecciones de cara al futuro del Real Madrid es la importancia que han adquirido en sus selecciones tanto Güler con Turquía como Diomande con Costa de Marfil. El delantero costamarfileño asumió galones en su país y aunque aún no ha visto portería en lo que va de temporada, ayudó a los Elefantes ha vencer a Somalia por 0-2.