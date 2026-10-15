Luis de la Fuente, 65 años: "Cada vez me siento más orgulloso de ser español viendo feliz a gente tan buena"

El entrenador de la Selección Española estuvo en una gala solidaria a beneficio de la Asociación de la Lucha contra el Cáncer que se celebró en Águilas y señaló la importancia de volcarse en ayudar a las personas que sufren esta enfermedad y que golpea a casi todas las familias

Luis de la Fuente es actualmente una de las personas más reconocidas y populares de España. Con su estilo cercano y amable a lo que se le une sus éxitos como entrenador de la Selección Española, el riojano es muy querido en la sociedad. Luis de la Fuente ha recibido este cariño en Águilas (Murcia) en donde ha estado presente en una gala solidaria a beneficio de la Asociación de la Lucha Contra el Cáncer. El técnico sacó pecho por la buena acogida y manifestó que se siente orgulloso de que en España la gente sea tan feliz y tan buena volcándose en este tipo de actos.

"Para mí es el mayor de los orgullos ver a todo un país feliz. Uno se sorprende del cariño y el afecto que recibe y es un honor. Cada vez me siento más orgulloso de ser español viendo feliz a gente tan buena", reflexionó ante los medios de comunicación presentes Luis de la Fuente.

Luis de la Fuente, actualmente, está viviendo su mejor etapa como entrenador ya que ha ganado la Eurocopa y el Mundial con la Selección Española en los dos últimos años. Ahora, el combinado español ha ganado sus cuatro primeros partidos de la UEFA Nations League y ya está clasificada para los cuartos de final de esta edición. Con todo, Luis de la Fuente ya trabaja en la próxima lista de convocados la cual la dará el 6 de noviembre de cara a los dos partidos contra Inglaterra y República Checa.

Una relación de nombre en la que puede haber novedades ya que futbolistas como Carlos Espí o Samu Aghehowa están pidiendo un sitio en el equipo y pueden provocar la salida de Roberto Fernández el cual está haciendo una gran temporada en el RCD Espanyol.

Luis de la Fuente, muy solidario en la gala de la Asociación de la Lucha Contra el Cáncer

Luis de la Fuente, entrenador de la Selección Española, por otro lado, sacó su lado más solidario al estar presente en la gala de la Asociación de la Lucha Contra el Cáncer en Águilas. El técnico estará en Murcia durante estos días porque también investido doctor honoris causa por la Universidad Católica San Antonio de Murcia (UCAM).

"Estoy muy contento de estar en Águilas, donde tengo muchos amigos y estoy aquí porque nos mueve la solidaridad. Ante todo somos personas y lo que podamos hacer por la gente que lo necesita es poco. Debemos hacer todo y un poquito más", dijo el seleccionador nacional en el acto que se celebró en el aguileño Infanta Elena.

Luis de la Fuente, entrenador de la Selección Española, durante un partido.

Luis de la Fuente manifestó la importancia de volcarse y ayudar en la lucha contra el cáncer ya que es una enfermedad que normalmente golpea en todas las familias. De hecho, el entrenador desveló que un hermano suyo falleció por este motivo. "Tengo muchos compromisos institucionales, pero siempre que puedo saco un momento y es una obligación para todos ayudar a quienes nos pueden necesitar y estar con quienes padecen el cáncer, que somos muchos. Yo hace tres años perdí a un hermano por eso y estoy sensibilizado".