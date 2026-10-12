La reflexión de Rafa Marín para Luis de la Fuente: "Siempre entran ganas de ir a la Selección... Ahora mismo tienen la flor"

El central del Nápoles está rayando a muy buen nivel en la Serie A, pero sabe de la dificultad de entrar en un grupo que lo está ganando todo

Rafa Marín parece haber encontrado su sitio en Nápoles. A sus 24 años, el sevillano es indiscutible para Massimo Allegri en el centro de la defensa, siendo uno de los centrales españoles que buscan hacerse un hueco entre las alternativas de futuro para la selección española.

Formado en la cantera del Real Madrid, el defensa ha ido acumulando experiencia lejos del Santiago Bernabéu, con el objetivo de consolidarse en la élite y dar el salto definitivo a un combinado nacional que cuenta con una competencia importante en el eje de la zaga. Con una fuerte trayectoria en las categorías inferiores de España, su evolución a nivel de clubes marcará ahora sus opciones de entrar en los planes de Luis de la Fuente, en una posición en la que cada convocatoria exige mantener un alto nivel de regularidad y rendimiento.

"Siempre entran ganas de ir a la Selección, siempre. Ahora mismo tienen la flor; se ve que es una familia, un bloque unido que, incluso cuando no están bien, les hace ganar partidos. Ganamos partidos y encima juegan muy bien, ¿qué más pedir?", cuenta Marín en una entrevista con As, aunque asegura que ir con 'La Roja' "obviamente es un sueño y ojalá poder cumplir ese sueño pronto".

Regreso a Villarreal

El Nápoles visita esta semana Villarreal para enfrentarse al Submarino Amarillo en la Champions League. Será por tanto el regreso de Rafa Marín al municipio castellonense, donde estuvo la temporada pasada. "Yo creo que todos los partidos de Champions se viven con ese sueño que tienes de pequeño de poder jugar una competición así. Y es especial. Vuelvo a un lugar donde me han tratado genial. No tengo compañeros, tengo muchísimos amigos allí. Pero bueno, aun así, el deseo es poder ganarles y traerme los tres puntos a Nápoles", afirma.

"El Villarreal es el presente. La gente ve como un milagro que esté en Champions, pero ya van dos años seguidos en los que juegan muy bien al fútbol, tienen jugadores muy buenos y competentes que son para estar en lo alto de la tabla. El Villarreal ha crecido muchísimo en estos años y ha crecido para quedarse", añade el central andaluz.

Albiol como referente

La carrera de Rafa Marín tiene bastantes paralelismos con la de Raúl Albiol, puesto que ambos han estado en Real Madrid, Villarreal y Nápoles. De hecho, en la ciudad italiana la gente le dice: "Tienes que ser como Albiol", a lo que Marín responde: "Sí, si yo también quiero ser como Albiol, eh... Todo lo que me hablaron mis excompañeros del Villarreal de él es muy bueno, también como persona".