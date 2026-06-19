Marcelino cierra la puerta al Valencia mientras siga Meriton: "Es imposible"

El asturiano ha vuelto a referirse a una posible vuelta a Mestalla y lo ha hecho con un mensaje contundente pese a seguir siendo uno de los entrenadores más queridos por la afición de Mestalla; asegura que no contempla regresar mientras Peter Lim continúe al frente de la entidad

El nombre de Marcelino García Toral sigue despertando una mezcla de nostalgia y admiración entre la afición del Valencia CF. No es para menos. El técnico asturiano fue el arquitecto de uno de los últimos grandes ciclos de éxito del conjunto de Mestalla, devolviendo al equipo a la élite del fútbol español, clasificándolo para la Liga de Campeones y conquistando una histórica Copa del Rey en el año del Centenario.

Ahora, varios años después de aquella abrupta destitución que todavía genera debate entre el valencianismo, Marcelino ha vuelto a pronunciarse sobre una posible vuelta al banquillo blanquinegro. Y lo ha hecho dejando un mensaje tan claro como contundente: mientras Meriton Holdings continúe al frente del club, no contempla regresar.

Un regreso que hoy considera imposible

En su participación en el videopodcast 'Mano a Mano', de la Cadena SER, Marcelino fue cuestionado sobre la posibilidad de volver algún día al Valencia. Su respuesta dejó una pequeña puerta abierta al futuro, pero cerró completamente la opción en el contexto actual. "¿Quién puede predecir el futuro?", señaló el entrenador asturiano antes de matizar inmediatamente que, con la situación actual del club y la propiedad de Meriton, su regreso es inviable. "El destino dirá si nos vuelve a unir, pero en esta situación es imposible", recordó. ¿Esta situación es con Meriton, con Peter Lim como propietario? "Sí, es imposible", reafirma.

Las palabras del técnico reflejan una herida que nunca ha terminado de cicatrizar. Marcelino siempre ha defendido que su salida de Mestalla llegó en el peor momento posible, justo después de haber llevado al equipo a conquistar un título y consolidarlo entre los mejores clubes de España. Desde entonces, la relación con la propiedad encabezada por Peter Lim quedó completamente rota.

El cariño intacto de la afición valencianista

A pesar del paso de los años, Marcelino sigue manteniendo un vínculo muy especial con la afición valencianista. El técnico reconoció durante la entrevista que continúa recibiendo muestras de afecto por parte de seguidores del Valencia cada vez que visita la ciudad.

Según explicó, son muchos los aficionados que todavía le recuerdan aquellos años de éxito y le trasladan el mismo mensaje: que regrese algún día al banquillo de Mestalla. "Sé el sentir de la gente. Me lo transmiten por la calle. Me lo dice mucha gente. Hay dos comentarios. Siempre me dicen 'tienes que volver' y 'qué felices fuimos'".

El entrenador admitió sentirse especialmente agradecido por ese cariño y reconoció que supone una responsabilidad emocional importante. No obstante, dejó claro que los sentimientos no son suficientes para plantearse una vuelta mientras la estructura de poder del club siga siendo la misma. "El sentir de la gente hacia nosotros y hacia mí como persona es una responsabilidad mayor", recuerda.

La realidad es que para una gran parte del valencianismo, Marcelino representa una etapa que contrasta radicalmente con la inestabilidad deportiva e institucional que ha vivido el club durante los últimos años.

Una destitución que todavía escuece

La salida de Marcelino en septiembre de 2019 continúa siendo uno de los episodios más polémicos de la era Meriton. Tras conquistar la Copa del Rey frente al Barcelona y clasificar al equipo para la Champions League por segunda temporada consecutiva, el técnico fue destituido de manera inesperada. Una decisión que provocó una enorme contestación social y que muchos aficionados siguen considerando uno de los grandes errores de la gestión de Peter Lim.

"Yo, después de lo que he vivido aquí (en Valencia), tengo que sentir primero que quieran contar con nosotros, pero ellos como nosotros, tanto la parte que contrata como la parte contratada, deben tener el total convencimiento del éxito".

Aquella ruptura marcó un antes y un después tanto para el entrenador como para el propio Valencia. Mientras Marcelino continuó acumulando éxitos en otros proyectos, el conjunto de Mestalla inició una etapa de profunda inestabilidad deportiva que todavía arrastra consecuencias. Por eso, cada vez que surge la posibilidad de una hipotética vuelta, la ilusión vuelve a aparecer entre los aficionados. Sin embargo, las declaraciones del técnico dejan poco margen para la interpretación.

Sin equipo y pendiente de un nuevo proyecto

Tras finalizar recientemente su segunda etapa en el Villarreal, Marcelino se encuentra actualmente sin equipo y analizando nuevas opciones para continuar su carrera. El entrenador dejó entrever que su próximo destino podría estar lejos de España, probablemente en la Premier League, reduciendo considerablemente las posibilidades de dirigir a otro club de LaLiga en el corto plazo.

Eso sí, también quiso recordar que su trayectoria en los banquillos todavía no ha terminado. A sus 60 años, mantiene intacta la ambición por seguir compitiendo al máximo nivel.