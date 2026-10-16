La reflexión de Fernnado Hierro, ex jugador del Real Madrid, sobre la libertad de expresión: "Ni política, ni religión, ni igualdad"

El malagueño reconoció que no lo tuvo sencillo cuando era niño, el Málaga lo rechazó, consiguió una prueba con el Real Valladolid y terminó siendo leyenda en el Real Madrid. "Conforme cumplíamos los 13 o 14 años, cada uno de nosotros empezaba a trabajar para aportar algo a la casa", admitió

Hablar de Fernando Hierro es hacerlo de un jugador que en el comienzo de su carrera futbolística se encontró con la negativa el equipo de su ciudad, el Málaga y que con el paso de los años, terminó demostrando que los boquerones se habían equivocado. "Creyó que el fútbol no era lo mío", admitía Fernando Hierro sobre cómo el Málaga lo descartó.

Fernando Hierro hizo historia en el Real Madrid con un palmarés que le llevó a conquistar cinco Ligas y tres Champions League entre otros muchos títulos. Fernando Hierro se confiesa como alguien tímido aunque cuando se vestía de corto y se trataba de defender los colores del Real Madrid. "Salía al campo, guardaba la timidez y lo daba todo".

La exposición pública sobre la que reflexiona Fernando Hierro

Fernando Hierro ha vivido el éxito de la mejor manera posible pero el ex futbolista del Real Madrid también admite que hay diferentes etapas dentro de esta fama ya que no todos los jugadores lo asumen igual: "Al principio, cuando eres muy joven, te gusta. A partir de los 25 o 26 entras en una fase en la que lo odias y no lo entiendes. Después de los 30 te relajas, lo asimilas y comprendes que todo eso es normal".

Sobre esta fama, Fernando Hierro prefiere pasar un poco más desapercibido y pide que cuando hace algo por alguien, que no sea público: "Si hago algo por alguien, lo hago por convencimiento y de corazón. La única condición que pongo es que no se entere nadie". Fernando Hierro también apuntó a que no contaba con redes sociales porque estas no le llaman la atención.

Fernando Hierro junto a Rubiales y Lopetegui durante su etapa como director deportivo de la selección española

El malagueño prefiere estar más cerca de su familia: "No tengo redes sociales. No me llaman la atención. Mi familia y mis amigos saben dónde estoy y lo que hago, no me hace falta contarlo al mundo". Además Fernando Hierro deja claro que no le gusta la exposición continúa a las redes sociales: "Da la sensación de que la sociedad se oculta detrás de una plataforma, detrás de un teléfono, detrás de una cámara".

Fernando Hierro y los temas prohibidos en una conversación

Sabe bien Fernando Hierro que hablar de ciertos temas en una conversación, más siendo alguien conocido, es un riesgo que no es recomendable tomar ya que pueden terminar generando un conflicto. Además Fernando Hierro deja claro que según su opinión, existe una libertad de expresión relativa: "Te reúnes con amigos o familia y hay temas de conversación que no se pueden sacar, porque al final generan conflicto: ni política, ni religión, ni igualdad… Vivimos en tiempos modernos, pero en ese sentido, vamos para atrás. La libertad de expresión es relativa".