La Euroliga responde a la oferta de la NBA

Los clubes que conforman la máxima competición de clubes de baloncesto europeo no han tenido en consideración la propuesta que le hizo llegar la competición de Estados Unidos. Sin embargo, no se descarta que se pueda llegar a un acuerdo en futuras fechas

La Euroliga, cuyos clubs miembros se han reunido este martes en el lago de Como (Italia), ha rechazado una oferta de la NBA para organizar conjuntamente una nueva competición en el Viejo Continente.

Los representantes de los clubes propietarios de la competición europea (Anadolu Efes Estambul, Baskonia Vitoria-Gasteiz, CSKA Moscú, Armani Olimpia Milán, FC Barcelona, ​​FC Bayern Múnich, Fenerbahçe Estambul, LDLC ASVEL Villeurbanne, Maccabi Tel Aviv, Olympiacos Piraeus, Panathinaikos Atenas, Real Madrid y Zalgiris Kaunas) así lo han consensuado durante una reunión en la que también han acordado seguir adelante con el proceso de conversión de las licencias actuales de 10 años en franquicias para los trece clubes accionistas.

La propuesta realizada por la NBA para organizar una competición conjunta en Europa no ha sido tenida en consideración, aunque no se descarta alcanzar un acuerdo en el futuro.

La Euroliga, de este modo, aprobaron que la Junta Directiva siga adelante con el proceso de presentar una recomendación final para su aprobación en las próximas semanas.

Los planes de la NBA con la Euroliga

La Euroliga espera un nuevo movimiento de la NBA ya que no cree que la competición de Estados Unidos se quede con los brazos cruzados. Los propietarios de la Euroliga creen que la NBA hará un mejor oferta para continuar así con las negociaciones.

La NBA Europa, a finales del mes de junio, avanzó una inversión económica sin precedentes para poner en marcha su proyecto en Europa a competición, con los que esperan cerrar acuerdos de la mano de la FIBA.

En las últimas semanas la NBA presentó una oferta a la Euroliga para participar en su proyecto, aunque ésta ha resultado insuficiente para la práctica totalidad de los equipos.

La llegada de Chus Bueno como consejero delegado a la Euroliga había servido para tender puentes entre instituciones, que siguen abiertos, aunque la NBA deberá presentar para ello una nueva propuesta que sea del agrado de los clubes de Europa.

La principal diferencia actualmente entre la NBA y la Euroliga es que la organización de Estados Unidos hizo una ofertas contando con los 13 clubes de la Euroliga, pero sin tener en cuenta a los otros 11, hasta sumar 24 equipos, que serán los conjuntos que formarán la Euroliga una vez se complete su expansión.

Por el momento no hay acuerdo entre las partes implicadas, pero las negociaciones no se dan por finiquitadas ya que para la Euroliga es muy atractivo ligarse a la marca de la NBA, mientras que la organización de Estados Unidos ve la Euroliga como un nuevo mercado que explotar y aumentar así su volumen de negocio. Al margen de ello, también sería beneficioso desde el punto de vista deportivo ya que la NBA controlaría y tendría la capacidad de reclutar a más jugadores y al mismo tiempo también podría mandar a jugadores que aún no estén del todo listos para tener minutos en la mejor liga del mundo. Habrá que esperar y ver si en el futuro las diferencias en esta negociación son finalmente limadas.