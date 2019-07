La intrahistoria del fichaje de Fekir contada por su hombre de confianza

El fichaje de Nabil Fekir por el Betis ha dado para mucho en los medios españoles, pero también en los franceses. Más allá de los Pirineos, aún se preguntan por qué la estrella del Olympique de Lyon acabó escogiendo al Betis. Las razones las conoce a la perfeción Hatem Rezigui, el hombre de confianza al que el franco-argelino le encargó encontrarle un nuevo equipo. "Por razones personales, Nabil quería dejar el OL. Siente mucha admiración por el entrenador de su club, lo ama, ama a los líderes, al presidente, está agradecido, pero estaba mentalmente cansado. Necesitaba un nuevo entorno para florecer", cuenta Rezigui a Olympique-et-Lyonnais, que explica cómo ocurrió todo.

Fekir contactó con Rezigui en abril, después de romper con su agente de toda la vida, Jean-Pierre Bernés. Es Rezigui quien le pone en contacto con el superagente portugués Jorge Mendes y con José Fuentes, representante entre otros del exbético Edu o del ex del Sevilla Luis Fabiano. El día 15 de julio, Fekir llega a un acuerdo con el Betis, que se pone manos a la obra para convencer al Lyon. El traspaso no se cierra hasta una semana después. En esos siete días, Fekir recibe todo tipo de tentaciones para cambiar su destino. Pero mantiene su palabra.

Entre las llamadas que recibe el talentoso atacante figura la de un importante club español. El sábado 20, Mendes traslada a Fekir ese interés y el domingo 21 -entre las 15:00 y la 16:00 horas según relata este medio- tanto el director deportivo de ese equipo como su entrenador tratan de convencerle. "El lunes 22, Nabil me llama para decirme que había tomado su decisión y que había dado su palabra. A pesar del interés y la propuesta de este gran club español, prefirió ir a Betis porque ya había dado su palabra", subraya Rezigui.

La propuesta a Fekir mejoraba en lo económico a la del Betis y le permitía jugar en Europa. Según Olympique-et-Lyonnais si el futbolista hubiera esperado, Mendes le prometía traer propuestas del Nápoles y del Atlético de Madrid. "Nabil no es un mercenario. Deseo restaurar la verdad porque muchas personas hacen preguntas, hablan por él. Pero la verdad es que el domingo 21, si quería, podía ir a un club mejor. Si quiere, le pide al Betis que espere una semana más y le traen al Atlético o al Nápoles. A pesar de todo esto, como había dado su palabra y como hombre de palabra, en su alma y conciencia, prefirió rechazar todas las ofertas. Como no quería volver a incumplir su palabra, respetó su compromiso. Allí, donde muchos jugadores hubieran cancelado el acuerdo verbal que tenían con un club para ir a otro de mayor nivel, Nabil ha respetado su palabra", subraya Rezigui.

También explica el consejero de Fekir que el tema de su hermano Yassin no era una exigencia: "Si él podía llevar a su hermano con él, era mejor. Pero no era una obligación absoluta. Él podría muy bien firmar por un club y su hermano en otro, siempre que lo encontráramos, no habría bloqueado su transferencia".

Ahora, el deseo es que se adapte lo antes posible al librillo de Rubi. "Está muy motivado para hacer una gran temporada. Es un chico que tiene confianza, que sabe lo que quiere y que sabe muy bien lo que hace. Tiene confianza en sus habilidades, sabe lo que es capaz de hacer. Se encontrará en un nuevo entorno, en un campeonato que juega al fútbol al que Nabil aspira a jugar. Él florecerá", concluye.