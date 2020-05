Recalculando ruta: Europa, a nueve puntos

El Betis sigue empeñado en que vuelva LaLiga para apurar sus (todo sea dicho) escasas opciones de clasificarse para competiciones europeas. Los verdiblancos se despidieron de la competición con un sonado triunfo ante el Real Madrid (2-1) a las puertas de un derbi cainita que frustró el dichoso coronavirus de Wuhan y que era esperado en Heliópolis como la confirmación de una inercia que hubiese favorecido la cronoescalada que necesitan para alcanzar el premio.

Con todo, el sexto puesto, ocupado por el Atlético de Madrid, se sitúa a doce puntos (45, por 33 de los de Rubi), demasiados para ser enjugados en tan sólo once jornadas pendientes. Sin embargo, el destino ofreció ayer un guiño a la inagotable ilusión bética. Y es que, a falta de confirmación oficial, el listón está ya en 42 puntos, por lo que el objetivo queda a nueve.

La semana pasada, la UEFA comunicó a sus federaciones asociadas que primará la meritocracia en caso de que no terminen las Ligas para sellar los pasaportes, al tiempo que, en concreto respecto a la española, anunciaba que el séptimo clasificado tendrá billete para la Europa League si la final de la Copa del Rey no tuviese lugar. Ayer, Athletic Club y Real Sociedad, los dos finalistas del torneo del K.O., hicieron pública su petición a la RFEF de que la primera de las cuatro citas que albergará el Estadio de La Cartuja se dispute cuando sea posible con público, una vez pospuesta el pasado 18 de abril por causas sanitarias y sin reubicación factible al parecer en agosto, cuando todos los equipos de Primera (salvo los que estén finiquitando su participación de la 19/20 en Champions y UEL) se encontrarán seguramente de vacaciones, previas a la pretemporada que antecederá al tardío inicio de la campaña 20/21. Además, bilbaínos y donostiarras prefieren que sus aficiones estén presentes en el recinto limítrofe con Santiponce, lo que no será posible hasta el año próximo.

En esa tesitura, que necesita únicamente la confirmación oficial, el séptimo (ahora mismo, el Valencia) se quedaría con la plaza que reparte la final copera, por lo que, previas al margen, los aspirantes a esa última plaza con premio deberán recalcular las rutas de sus navegadores deportivos.

En el caso del Betis, la tarea sigue siendo ardua, pues será necesario que la escuadra de Rubi recorte nueve puntos, pero, al menos, se ve más cercana. Empatado el duelo particular con el conjunto che gracias al tanto postrero de Loren en Mestalla (ambos ganaron 2-1 ante su público), habría que recurrir, en caso de un hipotético empate, al 'goal-average' general, con ventaja actual de los levantinos de cuatro goles .

La lógica dicta que, si el Betis suma tres triunfos más que el Valencia en las once jornadas restantes y le da alcance, enjugará esa diferencia en el balance general de dianas a favor y en contra casi con toda seguridad. El calendario que les queda es el siguiente: los heliopolitanos se medirán con su eterno rival, Granada, Athletic, Espanyol, Levante, Villarreal, Celta, Osasuna, Atlético, Alavés y Valladolid; los albinegros, con granotas, merengues, navarros, armeros, amarillos, 'leones', nazaríes, pucelanos, 'pepineros', 'pericos' y nervionenses.