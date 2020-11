El Betis pudo haberse quedado sin mexicanos en la última ventana

Son dos de los cuatro futbolistas de la plantilla verdiblanca con menos minutos jugados hasta la fecha entre los que tienen el consuelo de haber pisado el césped vestidos de corto, una lista con truco, ya que Miranda, fichaje de ultimísima hora en el mercado estival-otoñal, suma los 15 minutos más el alargue que le brindó Pellegrini ante la Real Sociedad, al tiempo que Rodri compareció ocho en el Camp Nou. De todos, el caso más paradigmático es el de Andrés Guardado, con apenas el alargue del choque de Mestalla en su haber. Antes y después, una lesión sin especificar le mantiene prácticamente inédito y sin perspectivas de reaparecer tras el parón, aunque Pellegrini, tras la petición del 'Tata' Martino, ha autorizado que viaje con su selección a Austria para hacer vestuario.

El otro mexicano del plantel, Diego Lainez, prosigue con su ostracismo, una tónica desde su aterrizaje en el mercado invernal de la 18/19. En esta 20/21, el extremo acumula 24 minutos, repartidos en tres ratos (aunque generalmente productivos, todo hay que decirlo) frente a Alavés, Real Sociedad y Elche. Un panorama que sigue sin persuadirle de buscar una salida, rechazando continuamente las ofertas de cesión (hasta cuatro en la última ventana, de Cádiz, Eibar, Levante y Huesca) y hasta tres de traspaso, con Lyon, un equipo de la MLS y otro de la Liga MX dispuestos a que el Betis recuperara toda o casi toda la inversión realizada hace casi dos años (14 millones de euros), según apuntó hace ahora un mes Canal Sur Radio.

Por diferentes razones, especialmente el empeño del ex de América en triunfar en España con el escudo de las trece barras, la operación de traspaso no se consumó, aunque el caso es que Heliópolis podría haberse quedado sin aztecas en la presente campaña. De esta forma, como admite Alejandro Irarragori, director general del Atlas de su país: "Yo personalmente me senté con él y me explicó el contexto de su vida. Y, a pesar de que entiendo su cariño por el club y la ciudad, Guardado ha declinado venir a Guadalajara".

'El Principito' siempre ha manifestado su deseo de terminar su carrera en el club que le lanzó a la fama, pero lleva un lustro tentado por la Major League Soccer, a tiro de piedra de su tierra y con unos sueldos astronómicos. Renovó en diciembre del año pasado hasta 2022 y, salvo sorpresa, desea apurar su estancia en Sevilla, donde ha nacido su hija y donde ella, su mujer y su primogénito son muy felices.