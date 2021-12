Bellerín: "Fekir es el que más faltas sufre y siempre es el malo"

Héctor Bellerín cuajó un buen partido y estuvo muy activo en su banda tanto en ataque como en defensa. Pero no pudo evitar que el Betis despidiera su gran año con derrota en la que, según su análisis, también ellos tuvieron parte de culpa.

"Tal vez no hemos sabido manejar los momentos del partido, algo que veníamos haciendo muy bien. Sabíamos sufrir cuando tocaba y luego veíamos portería. En los momentos de sufrimiento hoy no hemos sido lo sólidos que teníamos que ser", admitía el catalán, que también daba mérito al rival: "Se ha visto la intensidad con la que juegan. En los primeros minutos han sorprendido, pero el equipo ha reaccionado muy bien. Me quedo con el carácter del equipo, cómo reaccionó tras el primer gol. Cuando mejor estábamos llegó el gol de Williams. Es un gol que está muy bien defendido, pero él es un jugador con mucha calidad que puede ponértela arriba. A partir de ahí han tenido mucho más dominio...", analizaba.

Esa derrota no cree que vaya a afectarles en un año que el Betis ha hecho historia y pide mantener la idea y el nivel ofrecido hasta ahora. "Al final vienes a jugar contra el Athletic, que es difícil. Tenemos que quedarnos con las cosas buenas y con la dinámica positiva, descansar estos días, disfrutar de nuestra gente y volver con las pilas cargadas", avisaba,

Lo que sí le molestó, como a su técnico, es el poco respeto que le tienen a Fekir los árbitros: "Es una pena porque Fekir es el jugador que más faltas sufre y siempre es el malo. Hay que proteger a este tipo de jugadores. Tienen mucha calidad, mucho gol y esas decisiones -la de la falta decisiva- puede afectar un partido de una forma u otra. Luego el gol también viene de suerte en el rebote", lamentaba.