El Betis celebra una renovación que no será la última: "Aquí lo tengo todo"

Aunque se esperaba desde hace tiempo y venía anunciándose desde hace dos días, la renovación de Nabil Fekir ha sido la mejor noticia que podían recibir los béticos en un mes de enero en el que su equipo se está moviendo poco en el mercado.

El Real Betis anunciaba a mediodía de este miércoles la continuidad del 'crack' francés hasta 2026 y que se une a las de Pellegrini, Canales, Borja... en un proyecto ambicioso que tendrá continuidad en el tiempo.

"Es un motivo de enhorabuena y alegría de todo el beticismo el poder continuar con un jugador como Nabil, uno de los grandes atractivos del Betis y de LaLiga. Estamos felices por este hecho. Es una muestra clara de este crecimiento del club. Su llegada no fue fácil. Hemos apostado por mostrarle a Nabil un proyecto serio, de estar continuamente peleando por los puestos europeos. Hemos ampliado esta relación que tenemos entre ambos", señalaba el presidente bético, Ángel Haro, en los medios del club, donde anunciaba también que no será la última renovacion.

Unas palabras que corroboraba el vicepresidente del Betis, José Miguel López Catalán, quien le daba las gracias al francés por "confiar" en el Betis. "Estamos contentos de que sigas aquí. No fue nada fácil traerlo. Fue clave conectar con Nabil. No había ninguna duda de que eras un gran jugador, top total para un equipo como el Betis, pero descubrimos que él quería estar en un sitio donde estuviera feliz y valorado y era importante para su familia venir a Sevilla (...) El Betis es un equipo que tiene alma y ese alma le ha llegado a Fekir. Le dijimos que aquí en Sevilla iba a ser feliz. Sabíamos que aparte de un gran jugador iba a ser una gran persona. Cada vez que fichamos un jugador preguntamos por la persona. Para nosotros tener un vestuario bueno es importante. Cada vez que preguntamos por él, a Eric Abidal, me dijo que era una persona magnífica, un líder positivo. Todos los informes eran muy buenos", afirmaba López Catalán.

Fekir: "Aquí lo tengo todo para ser feliz"

Unas palabras de elogio a las que respondía Fekir, "feliz" de que se haya cerrado la renovación y que este club cada vez sea más ambicioso. "Es una buena noticia. Se nota que todo va mejorando, que poco a poco se hacen cosas más grandes. Lo más importante es ser feliz y aquí tengo todo para serlo. La gente está muy bien, la afición y el club me dan mucha confianza y yo trato de devolverlo en el campo. Me da mucha alegría como me tratan. Nuestra fuerza es estar todos juntos. No ha habido muchos problemas para la renovación porque el club y yo queríamos lo mismo", indicaba el ex del OL.

Una vez firmada su continuidad su próximo objetivo es mejorar aún más. Y eso que la mitad de temporada que ha ofrecido ha sido la mejor desde que llegó. "Para mí, faltan goles. Siempre se puede mejorar. Creo que tengo que marcar más, siempre quiero más, porque es la mejor forma de superarse. Creo que estoy haciendo la mejor temporada desde que estoy aquí, pero creo que la pasada también fue buena. Siempre quiero más y con esa mentalidad vamos avanzando", reiteraba Fekir, que se mostraba comprensivo con la actitud de algunos contrarios, que suelen castigarlo mucho por su estilo de juego. "Yo creo que mi juego puede llevar a eso. A veces los rivales no le gustan mis regates y se enfadan, pero a mí me gusta esta manera de jugar", admitía.

Y señalaba al próximo reto: la Champions. "Cada jugador quiere jugar competiciones como Champions. Estamos en buen camino, pero todavía quedan muchos partidos. Hay que seguir así si queremos estar en Champions", indicaba.