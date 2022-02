Pellegrini, feliz por los béticos: "Ganamos con un estilo que les gusta"

Muy satisfecho tras golear al Levante (2-4), el entrenador del Real Betis, Manuel Pellegrini, admitió que el encuentro fue muy abierto y de él destacó que lo importante fue que su equipo lograra llevarse los tres puntos.

"Hago un balance muy positivo. Sacamos los tres puntos de visitante pese a una larga semana tanto física como emocional por la Copa. Fue un partido como pensaba que iba a ser, con el Levante muy peligroso ofensivamente y en el que nosotros buscamos la portería rival. Tuvimos más ocasiones para haber metido, igual que ellos. Ha sido un partido abierto en el que es muy importante haber sumado", aseguraba en la rueda de prensa posterior.

"Sabíamos que el Levante hace daño arriba y que exige mucho en defensa y que nosotros buscamos la portería contraria. Ellos son un equipo muy complicado en ataque con jugadores técnicamente muy dotados, pero que también tienen muchos problemas en defensa", analizaba el técnico chileno.

En este sentido, se mostraba aún más feliz de haberlo logrado como quiere, dando espectáculo. "Siento alegría porque vemos disfrutar a la hinchada y porque ganamos con un estilo que les gusta. Somos un equipo ofensivo que trata de jugar al futbol, sin artimañas ni cosas raras", aseguraba el entrenador del Real Betis, quien pide a todos, jugadores y afición, que disfruten y no miren más allá. "Hay que disfrutar del momento. El futuro no se puede saber. Falta el tercio final de la temporada y conforme llega ese final se pone más difícil. Por ahora, no podemos pensar en ese final y tenemos que centrarnos en el partido a partido. Lo importante era disfrutar hoy, haber ganado al Levante y ahora prepararemos el partido ante el Zenit", añadía.

Pellegrini aseguró que la plantilla "está bien" de cara al partido de la Europa League de esta semana. "El equipo está bien, ilusionado. Somos el único que sigue en tres competiciones. Hacemos rotaciones porque veo el rendimiento en los entrenamientos de la semana, ya veremos ahora la Europa League, pero es verdad que lo más complicado es jugar los jueves y luego domingo. Hay una carga física y emocional difícil. Vamos a ver las características del Zenit después de un tiempo de estar parado. Veremos si tenemos algún jugador recuperado para viajar a Rusia y, si no, aparte de los nombres, me tiene muy contento el compromiso del plantel", concluyó.