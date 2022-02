Pellegrini, sobre las bajas de Fekir y Canales, sus posibles sustitutos, el Zenit y la final en 'casa'

El máximo responsable técnico del Real Betis, Manuel Pellegrini, comparecía este miércoles en la sala de prensa del Gazprom Arena justo antes de que se celebrara el entrenamiento oficial del conjunto verdiblanco en el escenario del partido de ida de la Fase Intermedia de la Europa League, que tendrá lugar mañana a partir de las 18:45 horas en el histórico y renombrado Krestovski de San Petersburgo. Acompañado por uno de los capitanes, Andrés Guardado, que se presume titular este jueves para reforzar una zona medular en la que se echará de menos al sancionado Fekir y al todavía no apto Canales, que se quedaron en Sevilla, el chileno analizó el retorno heliopolitano a la segunda competición continental en importancia, torneo en el que tienen depositadas muchas esperanzas, al igual que en LaLiga (donde sus pupilos son terceros y, por tanto, en plaza Champions) y en la Copa del Rey (con ventaja 1-2 a falta de la vuelta de las semifinales).



UN RIVAL QUE VIENE DE DOS MESES SIN JUGAR

"El Zenit es un equipo que está hecho a esto (competir en Europa y parar dos meses en invierno); viene de jugar amistosos y no creo que sea una desventaja para ellos ni una ventaja para nosotros estar jugando competición oficial. No creo que sea un factor que vaya a tener una incidencia importante en el resultado"

"Nos enfrentamos a un muy buen equipo, un equipo grande en Rusia que está acostumbrado a salir a buscar los partidos, muy ofensivo. No consiguió pasar a las eliminatorias de Champions, pero también hay que tener en cuenta que le tocó un grupo con Chelsea y Juventus. Nosotros también intentamos ser creativos, por lo que el aficionado podrá ver un gran partido de fútbol; la verdad es, si no un estilo similar, conceptos de ataque atractivos en los dos equipos"



SIN FEKIR NI CANALES

"Siempre doy la misma respuesta ante las ausencias. A principios de temporada se hace un plantel que es el encargado de ganar los partidos. Hemos demostrado, con muchas alternancias, tener un buen plantel que nos ha permitido seguir vivos hasta ahora en las tres competiciones. Son dos jugadores importantes que no están, como también lo es Claudio Bravo, pero iremos con la misma mentalidad y el convencimiento para hacer nuestro fútbol y ganar el partido"



JOAQUÍN COMO SOLUCIÓN A LAS AUSENCIAS DE FEKIR Y CANALES

"Veremos mañana cuál es el once que comienza en el partido. Por supuesto, Joaquín está considerado dentro del plantel y tiene posibilidades de jugar, aunque hace mucho tiempo que no juega un partido oficial, si bien se está entrenando perfectamente. Es consciente de su papel dentro de equipo, con las mismas ganas de demostrar su calidad futbolística"



WILLIAM CARVALHO, A GRAN NIVEL

"Es el Carvalho que no sólo yo, sino que todos esperábamos, el que hemos visto jugar muchas veces con Portugal. Por diferentes motivos que no vienen al caso, no rindió a ese nivel antes de nuestra llegada. El Betis hizo una importante inversión y tuvo temporadas mejores o peores, pero ha logrado una regularidad que le viene muy bien al equipo. Dentro de todo el grupo, es un jugador muy importante"



FINAL EN CASA DEL VECINO

"Ya había venido al anterior estadio (Krestovski) con Real Madrid y Villarreal, pero no conocía el nuevo, que es espectacular tanto por dentro como por fuera. No estamos pensando en la final de Europa League, y mucho menos en dónde se juega. Tenemos los pies bien puestos en la tierra. Estamos en dieciseisavos y nos enfrentamos a un duro rival como el Zenit. Haremos todo lo posible por avanzar a la siguiente ronda. Faltarían octavos, cuartos y semifinales en todo caso. No creo que haya nadie del Betis pensando en otra cosa que no sea ganar mañana y luego en el Villamarín".