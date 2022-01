La sevillana Pilar Lamadrid se corona en Lanzarote

Pilar Lamadrid no ha podido comenzar de mejor forma la temporada 2022 al hacerse con el triunfo en la primera prueba de los iQFoil International Games 2022, celebrada en aguas de Lanzarote. Incontestable ha sido el primer triunfo internacional de la sevillana en la nueva disciplina olímpica de las tablas, rubricado con la victoria en la gran final de la Medal Race.

Después de garantizarse el podio al finalizar la primera fase de la competición al frente de la flota tras encadenar seis victorias parciales de forma consecutiva en el arranque, además de otras dos posteriores, dos segundos puestos y un tercero, la vigente campeona de España de la clase esperaba rival en la última jornada para la gran final, donde se repartían las medallas. En la misma, las francesas Marion Mortefon y Lucie Belbeoch, supervivientes de los cuartos de final y las semifinales, acababan por rendirse ante el recital de la regatista andaluza, que presenta así credenciales en el inicio del camino hacia los Juegos Olímpicos de París 2024.

Ni el fuerte viento que ha caracterizado el cierre de la prueba de Lanzarote ni los cambios constantes de formato de las regatas, que han incluido pruebas de slalom e incluso maratón, han podido frenar a una Pilar Lamadrid que en aguas canarias se ha medido al top ten mundial de la modalidad, en el que hasta la fecha ocupaba el sexto puesto provisional.

"Nada más llegar nos encontramos con calima y vendaval del sudeste, que no nos lo esperábamos. Tenía una única oportunidad, así que salí pronto al agua a ver cómo estaba. Sabía que una caída podía hacerme perderlo todo, como le pasó a otras chicas, y mi objetivo era estar lo más tranquila posible, mantener la mente fría, no caerme y apretar en los momentos que podía. Fue una manga muy dura, tenía los brazos que me iban a explotar, pero estoy contenta de haber terminado el campeonato de esta forma", señalaba la regatista hispalense.

La próxima parada de la indiscutible número 1 española de la clase iQFoil está programada en las mismas aguas de Lanzarote a mediados de febrero.