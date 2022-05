La andaluza María Pérez defiende la "cultura del esfuerzo" para alcanzar la cima

La marchadora granadina ha protagonizado una nueva actividad del programa 'Mentor 10' en el Colegio Santa Cristina de la capital con 31 alumnos



La marchadora accitana María Pérez ha protagonizado hoy en el Colegio Santa Cristina de Granada una nueva actividad del programa 'Mentor 10', puesto en marcha por la Consejería de Educación y Deporte de la Junta de Andalucía, con el objetivo de fomentar los valores del deporte y los hábitos de vida saludables entre los escolares y jóvenes deportistas.

La jefa de servicio de la Delegada Territorial de Educación y Deporte en Granada, Felisa Magaña, que ha asistido el acto, ha explicado que el objetivo de esta iniciativa es que "los niños andaluces vean un referente no solo en el aspecto competitivo, que también, sino sobre todo en la formación en valores, como es el caso de María". Magaña ha destacado que "Mentor 10 tiene como finalidad que los 23 deportistas que son mentores en esta cuarta edición fomenten la educación en valores no sólo en las canchas, sino también en las aulas, como estamos disfrutando hoy".

"La cultura del esfuerzo, la generosidad, saber perder y volver a levantarse, tener perseverancia, disciplina y trabajar en equipo son cuestiones vitales que os acompañarán en vuestra vida deportiva, pero también en la personal", ha señalado igualmente Felisa Magaña dirigiéndose a los 31 alumnos, de dos clases del centro escolar, que han participado en la actividad.

En el acto también estuvieron presentes la directora del centro educativo, Rosario Padial; el entrenador de María Pérez, Jacinto Garzón; y el también mentor, el palista granadino José Manuel Ruíz. La directora señaló que "llevamos todo el año trabajando en nuestro centro sobre las olimpiadas, y qué mejor que tener a deportistas olímpicos como María para ello, que es todo un ejemplo de los valores que representan los Juegos Olímpicos".

Jacinto Garzón, por su parte, destacó que "tengo la suerte de conciliar mi vida de entrenador con ser profesor y vuestros profesores tienen que ser vuestros referentes. María es un ejemplo de esfuerzo y superación y siempre, cada día, lucha por superarse. Es una gran persona, muy formada, lo que es básico, porque puedes ser el mejor deportista del mundo, pero sin estudios no se llega a nada, porque la vida del deportista se acaba y hay que formarse para la vida que hay después".

María Pérez, que logró la medalla de oro en los Campeonatos de Europa de Atletismo en 2018 y que finalizó en el cuarto puesto en los pasados Juegos Olímpicos de Tokio 2020, ha explicado su trayectoria deportiva desde sus comienzos y la importancia que para su carrera han tenido valores como "la constancia, el esfuerzo y el sacrificio, necesarios para conseguir todos los objetivos que nos propongamos".

"Los estudios son una parte fundamental en la vida de un deportista. La vida de un deportista termina pronto, por lo que no hay que dejar de lado nunca los estudios. Yo me he formado y me sigo formando todavía para cuando finalice mi carrera deportiva", señaló también la atleta granadina. Por último, María Pérez destacó algo que para ella es fundamental: "el sacrificio es la pieza clave del éxito, sin sacrificio no hay éxito", lo que recalcó ante los alumnos del centro escolar.

Una vez finalizadas las distintas intervenciones María Pérez realizó una interesante masterclass, un entrenamiento con todos los deportistas en las instalaciones deportivas del centro, dando una serie de consejos muy valiosos a la hora de practicar su modalidad deportiva, la marcha atlética, y corrigiendo en todo momento a los alumnos.

Mentor 10

El Programa 'Mentor10', que cumple ya su cuarta edición, tiene como objetivo llevar de manera progresiva y en diferentes niveles la formación en valores y la promoción de los hábitos saludables a la población en edad escolar y, al mismo tiempo, impulsar notablemente la formación de los talentos deportivos andaluces, gracias a 23 mentores que les van a guiar en la fase inicial de sus trayectorias deportivas.

Se trata de que los niños y jóvenes que participen en este proyecto tengan la referencia de personas que han pasado por el mundo del deporte de élite, por el éxito y que lo han hecho, además, desde la base. Deportistas que han logrado el éxito desde el esfuerzo y el trabajo.

Además de María Pérez, los deportistas que pertenecen a este programa en su cuarta edición y que son mentores del deporte andaluz son Cristina Morales, Alfonso Cabello, Blanca Manchón, Carlos Marchena, José Manuel Ruiz, Carolina Marín, Fátima Gálvez, Damián Quintero, María Peláez, Berni Rodríguez, Lourdes Mohedano, Regino Hernández, María Pujol, Carmen Martín, José Manuel Quintero, Adrián Gavira, Josué Brachi, Juan Bautista Castilla 'Chamba', Emilio Martín, Celia Jiménez, Carmen Herrera y Rubén Alcántara.