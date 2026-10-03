La Liga Edúcate en el Deporte de la Junta abre sus inscripciones

La Liga LED es una competición deportiva no oficial federada entre equipos de centros educativos, clubes y entidades de toda Andalucía; la inscripción finaliza el 15 de noviembre

La Junta de Andalucía abre la convocatoria para inscribir a los equipos en la sexta edición de la Liga Edúcate en el Deporte (LED). El plazo para presentar las solicitudes, gestionado por la Consejería de Cultura, Patrimonio Histórico y Deporte, ha dado comienzo el 1 de octubre y se mantendrá activo hasta el próximo 15 de noviembre.

El certamen consiste en una competición no oficial entre combinados de centros escolares, clubes y diversas entidades de la comunidad autónoma. Su fase decisiva se disputará en las instalaciones de la Ciudad Deportiva Javier Imbroda, ubicada en Málaga, entre el 3 y el 5 de mayo de 2027.

La consejera de Cultura, Patrimonio Histórico y Deporte, Patricia del Pozo, ha destacado la importancia del evento: “la celebración de esta nueva edición de la Liga LED, porque estamos hablando de un programa que pretende evitar el abandono prematuro de la práctica deportiva, animar a que niños y jóvenes en edad escolar realicen deporte y cualquier forma de ejercicio físico de manera habitual, e incorporarlo a su rutina hasta la edad adulta, además de fomentar hábitos saludables y valores deportivos”.

Patricia del Pozo ensalza la Liga Edúcate

Asimismo, Del Pozo ha valorado la sede del cuadro final de la competición: “se volverá a disputar en la Ciudad Deportiva Javier Imbroda de Málaga, lo que me llena de orgullo, al ser una instalación pública de la Junta que da un servicio deportivo excelente a la ciudad y que lleva el nombre de una persona, un compañero, que tanto hizo por el deporte andaluz y español y que desgraciadamente se nos fue muy pronto”.

La propuesta busca estructurar la actividad competitiva entre equipos pertenecientes a colegios, asociaciones de madres y padres del alumnado (AMPAS), secciones deportivas de clubes y otras entidades jurídicas. El programa es promovido por la Administración autonómica con la colaboración directa de las federaciones andaluzas de baloncesto, balonmano, fútbol, voleibol y rugby. La iniciativa se enfoca de manera específica en los estudiantes matriculados en 5º y 6º de Educación Primaria, correspondientes a los nacidos en los años 2015 y 2016 dentro de la categoría alevín.

El proceso de registro carece de coste económico para los participantes. Para los deportes de baloncesto, voleibol, balonmano y fútbol sala, el período de inscripción comprende del 1 de octubre al 15 de noviembre. Por su parte, los equipos interesados en disputar el torneo en la modalidad de rugby dispondrán de una ventana específica que se abrirá el 12 de enero y concluirá el 7 de febrero de 2027.

Dos fases antes de la final en Málaga

El desarrollo deportivo del torneo se estructurará en tres etapas consecutivas:

Fase provincial: Se disputará del 15 al 27 de enero de 2027 para todas las disciplinas, a excepción del rugby.

Fase semifinal: Abarcará la totalidad de los deportes y se dividirá en dos jornadas zonales. La zona occidental competirá en Sevilla el 6 de marzo, mientras que la zona oriental disputará sus encuentros en Granada el 13 de marzo.

Fase final: Reunirá a los equipos clasificados en la Ciudad Deportiva Javier Imbroda de Málaga entre el 3 y el 5 de mayo de 2027.

Los reglamentos técnico y general de la competición se encuentran disponibles para su consulta pública en el portal web del evento (https://ligaled.deportedeandalucia.com/).