Fundación Caser celebra la entrega de galardones de los Premios Dependencia y Sociedad

Esta fundación vuelve a hacer merecidos homenajes siendo capaz de galardonar a diferentes figuras que suponen un verdadero ejemplo en la sociedad

Fundación Caser celebró el pasado 29 de septiembre una nueva edición de los Premios Dependencia y Sociedad, unos galardones que reconocen proyectos e iniciativas capaces de generar un impacto real en la vida de las personas y dar nuevas respuestas a algunos de los principales retos sociales.

En la categoría de Transformación Social, el premio ha sido para Asaenes Salud Mental Sevilla por “Ninguna vida al margen: dando voz a la soledad no deseada en salud mental”, una iniciativa que pone el foco en una realidad especialmente relevante como es la soledad no deseada entre las personas con problemas de salud mental. El reconocimiento en I+D+i ha recaído en el Ayuntamiento de Valladolid por el “Proyecto Pérgola”, una iniciativa pionera orientada a la detección precoz de la soledad no deseada en personas mayores de 70 años mediante inteligencia artificial y análisis del habla. En la categoría de Emprendimiento, la iniciativa ganadora ha sido “bbMiradas”, de Fundación Miradas, centrada en avanzar en la detección precoz del autismo.

Junto a los proyectos premiados, el jurado ha concedido dos Menciones Especiales: a la película “Sorda”, en la categoría de Entidad Jurídica, y a Leo Gutiérrez, conocido como “Leo, piel de mariposa”, en la categoría de Persona Física, por su labor de sensibilización y visibilización de la epidermólisis bullosa, una enfermedad rara que provoca una extrema fragilidad de la piel. El director de Fundación Caser, Juan Sitges, ha destacado durante el acto “Estos premios nos recuerdan la importancia de seguir apostando por la investigación, la innovación, la transformación y el emprendimiento social para encontrar nuevas formas de acompañar, cuidar e incluir. Detrás de cada proyecto hay personas que están cambiando realidades concretas y demostrando que, cuando las buenas ideas se ponen al servicio de las personas, el impacto puede llegar mucho más lejos”.

La jornada se completó con la emisión, desde el mismo espacio de la ceremonia, del informativo Mediodía COPE, presentado por Pilar García de la Granja. Con esta edición, los Premios Dependencia y Sociedad cumplen 17 años reconociendo iniciativas comprometidas con la mejora de la calidad de vida y la autonomía de las personas. Este año, la convocatoria ha recibido 300 proyectos, reflejo de una sociedad cada vez más activa a la hora de buscar nuevas maneras de cuidar, acompañar e impulsar la inclusión.