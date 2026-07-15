El Hospital Quirónsalud Sagrado Corazón refuerza las Escuelas de Verano del Polígono Sur con formación y material sanitario

El Hospital Quirónsalud Sagrado Corazón vuelve a implicarse con las Escuelas de Verano del Polígono Sur. Lo hace formando a los monitores en primeros auxilios y donando material sanitario para garantizar el desarrollo seguro de las actividades

El Hospital Quirónsalud Sagrado Corazón ha renovado un verano más su colaboración con el Comisionado del Polígono Sur para contribuir al desarrollo seguro de las Escuelas de Verano, una iniciativa que este año reúne a cerca de 900 niños y jóvenes de entre 3 y 20 años. El centro hospitalario ha impartido formación en primeros auxilios a los monitores responsables de las actividades y ha realizado una donación de material de protección y asistencia sanitaria para reforzar la atención ante cualquier incidencia.

La iniciativa forma parte del programa de promoción y prevención de la salud que el hospital desarrolla desde hace años en el barrio de las Tres Mil Viviendas junto al Comisionado del Polígono Sur y distintas asociaciones locales, con el objetivo de fomentar hábitos saludables y ofrecer herramientas útiles tanto a menores como a adultos.

Formación para actuar con rapidez ante cualquier emergencia

Uno de los pilares de esta colaboración ha sido la preparación específica recibida por los monitores que trabajan durante las Escuelas de Verano. La formación ha sido impartida por especialistas del servicio de Pediatría del Hospital Materno-Infantil Quirónsalud Sevilla, quienes han trasladado conocimientos básicos para responder de forma inmediata ante las situaciones más habituales que pueden producirse durante las actividades estivales.

Entre los contenidos abordados destacan las actuaciones iniciales ante torceduras, fracturas, quemaduras, desmayos, crisis epilépticas o reacciones alérgicas provocadas por alimentos o picaduras de insectos. Además, los participantes recibieron formación práctica en reanimación cardiopulmonar básica (RCP), aprendiendo las maniobras fundamentales que pueden resultar determinantes hasta la llegada de los servicios de emergencia.

El objetivo pasa por dotar a los responsables de los menores de las herramientas necesarias para intervenir con seguridad y eficacia durante el desarrollo de las actividades.

Diez botiquines y material de protección para los participantes

A esta actuación se suma la entrega de diverso material destinado a mejorar la seguridad y el bienestar de los participantes. En colaboración con Cinfa e Instituto Español, el Hospital Quirónsalud Sagrado Corazón ha donado protectores solares, pulseras antimosquitos y diferentes productos de higiene personal.

Además, las Escuelas de Verano contarán este año con diez botiquines de primeros auxilios completamente equipados con material sanitario básico para atender heridas, golpes, torceduras u otras incidencias leves que puedan surgir durante las jornadas.

Esta dotación permitirá ofrecer una primera asistencia inmediata mientras se determina si es necesaria una atención médica posterior.

Una iniciativa para combatir las desigualdades durante el verano

Las Escuelas de Verano del Polígono Sur buscan ofrecer una alternativa educativa, deportiva, cultural y de ocio durante los meses estivales a menores pertenecientes a familias en situación de vulnerabilidad o riesgo de exclusión social.

El programa, además de facilitar la conciliación familiar y laboral durante las vacaciones escolares, pretende dar continuidad al proceso educativo de los participantes mediante actividades adaptadas a sus necesidades y centradas en el desarrollo personal, la adquisición de hábitos saludables y la transmisión de valores ciudadanos.

En esta edición son alrededor de 900 niños y jóvenes, con edades comprendidas entre los 3 y los 20 años, los que participan en un proyecto que vuelve a contar con el respaldo del Hospital Quirónsalud Sagrado Corazón, reforzando así una colaboración que trasciende la atención sanitaria y se orienta también hacia la prevención, la educación en salud y el apoyo a uno de los barrios con mayores necesidades sociales de Sevilla.