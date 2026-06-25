Casino Marbella inaugura nueva sala de slots y refuerza la proyección digital de la marca

Fundado en 1978, Casino Marbella ampliará su moderna sala de slots, que pasará a contar con más de 130 máquinas de casino; lo celebrará en sus jardines el próximo 23 de julio

Casino Marbella anuncia una ampliación de su moderna sala de slots, que pasará a contar con más de 130 máquinas de casino, y lo celebrará con un evento en sus jardines el próximo 23 de julio. Fundado en 1978, Casino Marbella cuenta con una sólida trayectoria que lo ha consolidado como un referente del entretenimiento de alto nivel en la Costa del Sol. A lo largo de casi cinco décadas, ha sabido adaptarse a los cambios del sector sin perder su identidad, combinando tradición, elegancia y excelencia operativa. Hoy, esta historia evoluciona con una plataforma digital que traslada la misma confianza, innovación y glamur, fusionando ambos universos para ofrecer una experiencia de entretenimiento integral al usuario.Para celebrar este nuevo hito que certifica la firme apuesta de Casino Marbella por una oferta de entretenimiento integral y de calidad, se celebrará un exclusivo evento el próximo 23 de julio a las 21:00 horas, en los jardines del Casino. La inauguración reunirá a clientes, colaboradores y medios en una velada única que incluirá:

DJ en directo

Espectáculos en vivo

Catering de primer nivel

Un ambiente sofisticado y festivo

Casino Marbella continúa apostando por la modernización

El evento no solo marcará el lanzamiento del nuevo proyecto digital, sino que también servirá como escaparate de la continua evolución del casino. Este nuevo espacio pasará a contar con más de 130 máquinas de última generación, reforzando significativamente la oferta de juego y posicionando a Casino Marbella como uno de los casinos más modernos y completos de la Costa del Sol.

Casino Marbella continúa apostando por la mejora constante en todos los ámbitos de su actividad, reforzando su compromiso con la excelencia y la calidad en la experiencia del cliente. En el ámbito gastronómico, el restaurante renueva su carta dos veces al año, adaptándola a cada temporada para ofrecer propuestas actualizadas y atractivas; actualmente destaca la carta de verano, con platos como el lomito de raya o la ensaladilla rusa tibia. Asimismo, el Casino impulsa el desarrollo profesional a través de programas anuales de formación de croupier, asegurando la incorporación de perfiles altamente cualificados y especializados. Esta apuesta por el talento se complementa con una inversión continua en la modernización y mejora de sus instalaciones, con el objetivo de ofrecer siempre espacios renovados y una experiencia de máximo nivel para sus clientes.

Situado en uno de los destinos más exclusivos del Mediterráneo, Casino Marbella es un referente del ocio premium en la Costa del Sol, ofreciendo una experiencia integral que combina juego, gastronomía y entretenimiento en un entorno de alto nivel.