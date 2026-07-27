España campeona y sin talla: lo que el Mundial le hace al mercado de botas

Cada vez que España gana algo grande, pasan dos cosas de forma simultánea. La primera es conocida: la gente sale a la calle, se abraza, llora y cuelga banderas. La segunda es menos fotogénica pero igual de predecible: el mercado de botas de fútbol se activa y no para hasta bien entrado el otoño

Cada vez que España gana algo grande, pasan dos cosas de forma simultánea. La primera es conocida: la gente sale a la calle, se abraza, llora y cuelga banderas. La segunda es menos fotogénica pero igual de predecible: el mercado de botas de fútbol se activa y no para hasta bien entrado el otoño.

No es una impresión. Es un patrón que está muy bien documentado por diferentes estudios de mercado. Uno de ellos es el análisis de idealo.es sobre el comportamiento de compra de botas de fútbol en torneos internacionales muestra que la demanda de la categoría creció un 33 por ciento durante la Eurocopa 2024 respecto a las semanas previas al torneo. Pero el dato que cambia todo no es ese porcentaje, sino lo que ocurrió después: la demanda no cayó al terminar la competición. Conectó directamente con el pico de pretemporada de agosto y septiembre, acumulando un 123 por ciento más de actividad que el periodo previo al torneo. No es un pico aislado. Es una rampa que no para.

El mecanismo es el mismo de siempre, solo que en este año llega con una intensidad que no tiene precedentes debido a que la Selección Española se ha proclamado campeona del Mundial 2026. Durante semanas, los aficionados han visto a Lamine Yamal, a Fabián Ruiz, a Pedri calzando sus botas en prime time mundial. Ese estímulo visual acumulado no se convierte en compra inmediata: se convierte en intención latente que explota cuando llega la vuelta a los entrenamientos. Las marcas lo saben. Las tiendas lo saben. El padre que espera para comprar las botas de su hijo “cuando haya más oferta” se lleva la sorpresa de que la oferta ya se ha movido y los precios están donde los dejó el torneo.

El Mundial 2026 hace que haya fiebre para comprar las botas que calzan los campeones del mundo

Lo que hace diferente a este año es que el punto de partida ya era el más alto antes incluso de que comenzara el Mundial 2026. Los datos de idealo.es muestran que entre enero y mayo de 2026, la demanda superaba entre un 29 por ciento y un 51 por ciento los niveles de los mismos meses de 2025. El mercado entró al torneo más caliente que nunca y no tiene razón para enfriarse antes de que los clubes españoles empiecen la pretemporada. Eso quiere decir que cuando se disputa un gran torneo las ventas aumentan.

A pesar de ello no todo es positivo en las ventas de botas ya que en los meses de marzo, abril y mayo hay menos demanda que en el resto del año, históricamente entre un 57 por ciento y un 65 por ciento por debajo del pico de agosto y septiembre. Es cuando los modelos tienen más disponibilidad y menos presión de precio.

Sin embargo, nadie piensa en gastarse un dinero en botas nuevas cuando está la temporada por terminar, se piensa en comprar en agosto, cuando vuelven los entrenamientos y hay que renovar equipación. Y agosto es exactamente el peor momento: mayor demanda, menor stock, sin incentivo para que los precios bajen.

España ha ganado el Mundial2026. La lógica dice que ahora todo debería celebrarse. Pero la lógica del mercado dice otra cosa: quien quiera las botas de los campeones a buen precio tiene cada vez menos tiempo para encontrarlas. Comparar entre tiendas y páginas online, como lo es idealo.es, antes de que el pico de agosto llegue con toda su fuerza es la única estrategia que funciona. Para quien todavía esté mirando y buscando botas de fútbol baratas en los modelos más demandados del torneo, el margen de maniobra se estrecha con cada semana que pasa.

La selección ya tiene su segunda estrella. El mercado de botas tiene la suya propia. Y, como siempre, solo los que se anticiparon van a llevarse la mejor parte.