Los informes consideran compatibles la sintomatología de los vecinos de Coria del Rio a la exposición a tóxicos

Los médicos forenses han hecho un estudio exhaustivo por el cual señalan que ciudadanos de la Barriada Guadalquivir de esta localidad sevillana se han visto afectados, presuntamente, a la inhalación de hidrocarburos que se originaban por una filtración en una gasolinera cercana

La investigación judicial sobre la presunta contaminación por hidrocarburos en la Barriada Guadalquivir de Coria del Río ha dado un paso relevante con la incorporación de los informes periciales elaborados por el Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses (IML) de Sevilla, que concluyen que los vecinos examinados presentan sintomatología compatible con la exposición a los tóxicos detectados en la zona según informa Diario de Sevilla.

Los hechos se remontan al año 2017 cuando algunos residentes del citado barrio de esta localidad sevillana se vieron afectados por posibles episodios de contaminación. Los médicos forenses que han llevado a cabo los informes sitúan el origen en una fuga de hidrocarburos de una gasolinera muy próxima a la barriada. Esta filtración desembocó en la entrada de vapores tóxicos en las viviendas a través de sumideros de baños y cocinas lo cual presumiblemente repercuten en la salud de las personas. Entre las sustancias detectadas figuran benceno y sus derivados, hexano, tolueno, xilenos, MTBE y ETBE, compuestos asociados a combustibles y cuya inhalación prolongada puede generar efectos adversos para la salud.

El Instituto de Medicina Legal presenta los informes

El Instituto de Medicina Legal ha emitido hasta el momento 25 informes sobre los aproximadamente 70 vecinos personados en la causa que han aportado documentación médica, si bien la evaluación del conjunto de perjudicados no ha concluido y permanece una parte relevante pendiente de valoración.

Algunos de los casos valorados son los de un niño de poco más de un año y el de la portavoz del colectivo afectado, Rogelia Gómez. El cuadro clínico descrito incluye cefaleas, vértigos, alteraciones leves de memoria, irritación de mucosas, parestesias, insomnio, temblores y visión borrosa. Los informes destacan además un patrón repetido entre los afectados.

En el caso de Rogelia Gómez, el informe concretamente dice lo siguiente: "Ha experimentado sintomatología compatible y derivada de la exposición a los tóxicos volátiles detectados en los estudios que constan en el presente procedimiento, concretamente intoxicaciones agudas discontinuas y en algunos casos solapadas en el tiempo".

Sara Domínguez Ramos, abogada de la asociación de afectados, ha señalado que se ha demostrado que hay nexo de unión entre la exposición de contaminantes y el daño que sufren algunos de los vecinos. "Con el informe entendemos que queda fijada esa relación porque el médico forense no solo analiza la documentación médica existente, sino que además cuantifica los daños".

Estos informes tienen un valor procesal especialmente relevante porque proceden de peritos adscritos al juzgado y permiten trasladar al procedimiento penal una valoración médico-legal del daño que los informes hospitalarios, por sí solos, no pueden realizar. "Una cosa es que un especialista determine la existencia de una patología y otra que un médico forense establezca su valoración jurídica y médico-legal dentro de una causa penal", ha señalado la propia abogada.

Los forenses siguen estudiando criterios de plausibilidad biológica, proximidad geográfica, relación temporal y exclusión de otras causas para determinar si existe compatibilidad entre los síntomas descritos y la exposición a los tóxicos investigados.

Por el momento, la investigación se encuentra en fase de instrucción tras la reapertura acordada por la Audiencia Provincial de Sevilla.