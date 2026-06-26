Las bachatas de Romeo Santos y Prince Royce sellan otra noche de éxito y ritmos latinos en Icónica Sevilla Fest

Un reportorio cargado de clásicos y novedades sirve para estrenar en Europa su gira 'Mejor Tarde Que Nunca'; Romeo Santos y Prince Royce deleitaron a los presentes

La Plaza de España de Sevilla ha vuelto a convertirse en el epicentro de la música internacional con una de las citas más esperadas del verano en Icónica Sevilla Fest. Romeo Santos y Prince Royce aterrizaron en la capital andaluza a ritmo de bachata, abriendo en Europa su gira ‘Mejor Tarde Que Nunca’.

Una noche inolvidable, otra más dentro de la programación de una Icónica Sevilla Fest que en las últimas semanas ha congregado a miles de espectadores con una propuesta musical que mezcla artistas nacionales e internacionales en uno de los escenarios más ecléctico de España.

Romeo Santos y Prince Royce conectan con la Plaza de España en Sevilla Icónica Fest

El espectáculo estuvo asegurado desde el minuto uno, con Romeo Santos, considerado por muchos como el gran impulsor del género en el siglo XXI tras su etapa al frente de Aventura, y Prince Royce, uno de los artistas que mejor ha sabido fusionar la esencia tradicional de la bachata con sonidos pop y urbanos. La combinación era perfecta y, como era de esperar, resultó un éxito, consiguiendo una noche cargada de romanticismo, ritmo y grandes éxitos.

La expectación por la cita era latente desde horas antes, con una nutrida presencia de banderas de distintos países latinoamericanos y muchas parejas bailando bachata en los alrededores del escenario. Un espectáculo con una cuidada puesta en escena, efectos visuales y un repertorio que recorrió la trayectoria de ambos referentes de la música latina.

La elección de Sevilla como una de las sedes del tour vuelve a confirmar el peso que ha adquirido Icónica Santalucía Sevilla Fest dentro del circuito internacional de conciertos. La Plaza de España se ha consolidado como uno de los recintos más atractivos para las grandes giras gracias a un entorno monumental que ofrece una experiencia muy diferente a la de un estadio o un pabellón. El sueño de Aníbal González. Con esta nueva cita en Icónica Fest, Sevilla volvió a demostrar su capacidad para atraer espectáculos de primer nivel y reunir a aficionados llegados desde distintos puntos de España.

La gira europea 'Mejor tarde que nunca' se estrena con éxito en Sevilla

Ligeramente más tarde de la hora de inicio establecida, la aparición en el escenario de Romeo Santos y Prince Royce desató la ovación de un abarrotada Plaza de España. La complicidad entre el público y los artistas fue elevada desde el segundo uno, con un repertorio cargado de clásicos y novedades. La velada arrancó con fuerza, siendo La Diabla la segunda canción.

Un momento en el que Romeo Santos aprovechó para conectar con el público hispalense: "¿Dónde están mis diablas esta noche?". Y así fue subiendo poco a poco la temperatura de La Plaza de España, convertida en una enorme pista de baile. Celos, Eres Mía, Te Robaré, Darte un Beso, así como un recuerdo a Aventura. Una auténtica fiesta en la que también hubo tiempo para la mítica Noche de Sexo, convirtiéndose la Plaza de España en epicentro de la música latina.